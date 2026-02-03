Oscar Morales

Quieren barrer el Senado… pero Adán Augusto dejó la escoba puesta
Tras la salida de Adán Augusto de la Jucopo, senadores acusan que dejó su red de control intacta y exigen auditorías y una limpieza real.
Hombres armados entraron a una primaria en Tihuatlán y secuestran a un hombre frente a alumnos y padres; no hay detenidos.
Hombres armados sometieron a trabajadores y se llevaron dinero en efectivo de la caseta de Atlixco, pero para las autoridades “no se puede catalogar como asalto”.
Persecución a alta velocidad en San Martín Texmelucan, Puebla provoca choque contra una casa; una mujer murió y el conductor que provocó el impacto huyó del lugar.
Una campaña falsa ha reducido las donaciones para “Lobito”, el perro atacado en Naucalpan, justo cuando debe iniciar terapias y tratamiento médico.
El Hombre fue hospitalizado tras el ataque de los perros pitbull en Izúcar de Matamoros, Puebla; vecinos exigen localizar a los dueños y reforzar el control animal.
El mayor yacimiento de litio de América Latina cambió la vida de Bacadéhuachi, Sonora… pero la ilusión duró poco y hoy todo está parado.
Masacres, secuestros, ataques armados y políticos asesinados marcaron el primer mes de 2026 con violencia en distintas regiones del país.
Dos hombres fueron detenidos al robar un ataúd de una funeraria Del Carmen relacionada con el caso de los 386 cuerpos no cremados.
Canela y sus cinco perritos fueron rescatados tras pasar 24 horas atrapados bajo una losa de concreto en Colima.