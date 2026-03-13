Si tu auto tiene estas placas, no podrás circular este viernes 13 en CDMX y Edomex: Hoy No Circula

Miles de automovilistas deberán revisar el Hoy No Circula este viernes 13 de marzo en la CDMX y el Edomex para evitar sanciones. El programa ambiental seguirá aplicándose con normalidad durante el día, incluso cuando autoridades reportan mala calidad del aire y niveles elevados de partículas contaminantes: Es importante confirmar si tu vehículo puede circular hoy .

Qué autos no circulan hoy viernes en CDMX y Edomex

De acuerdo con las reglas del Hoy No Circula, las restricciones se aplican de las 5:00 a las 22:00 horas.

Este viernes deberán suspender circulación:



Autos con engomado azul

Vehículos con terminación de placas 9 y 0

Automóviles con holograma 1 y 2

Estas restricciones aplican tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México donde opera el programa ambiental.

Hoy No Circula viernes 13 de marzo en CDMX y Edomex|CAME

Qué autos sí pueden circular hoy

Algunos vehículos están exentos del Hoy No Circula.

Mientras no se active una contingencia ambiental, podrán circular:



Autos eléctricos

Vehículos híbridos

Automóviles con holograma 0 y 00

Motocicletas

Vehículos con holograma EXENTO

Autos con placas para personas con discapacidad

También pueden circular vehículos inscritos en programas de autorregulación ambiental.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Ignorar el Hoy No Circula puede generar sanciones económicas importantes. Las multas van de 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 2,346 y 3,520 pesos.

Además, el vehículo podría ser remitido al corralón, lo que incrementa el costo total del trámite.

Dónde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula se aplica en toda la Ciudad de México y en 40 municipios del Estado de México.

Entre las zonas donde más se vigila están:



Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Toluca

Por ello, antes de salir, las autoridades recomiendan verificar las restricciones del Hoy No Circula, especialmente si se planea circular entre CDMX y Edomex.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Una semana marcada por la Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Durante esta semana, miles de automovilistas en la Ciudad de México y el Estado de México enfrentaron restricciones adicionales debido a la Contingencia Ambiental, una medida que se activa cuando los niveles de contaminación en el Valle de México representan un riesgo para la salud.

La situación obligó a endurecer las reglas del programa Hoy No Circula y dejó a numerosos vehículos fuera de circulación durante el miércoles, afectando la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y transportistas.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la Contingencia Ambiental fue provocada por un sistema anticiclónico que redujo la ventilación en la región y permitió la acumulación de contaminantes en la atmósfera. Sin embargo, las autoridades informaron que las condiciones comenzaron a mejorar gracias a cambios meteorológicos.

Modelos de pronóstico indican que ese sistema perderá fuerza y que la cercanía de un frente frío favorecerá mayor circulación del aire.