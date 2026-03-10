Licencia de conducir gratis: Dónde será el programa “Jóvenes al Volante” y cómo inscribirse

Conseguir una licencia conducir gratis será posible para jóvenes en San Luis Potosí gracias al programa "Jóvenes al Volante", un curso de manejo que ofrece capacitación vial y la posibilidad de tramitar la primera licencia sin costo .

La convocatoria fue abierta por el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y está dirigida a personas de 15 a 29 años que quieran aprender a manejar de forma responsable y obtener su licencia conducir gratis al finalizar la capacitación.

El programa combina clases teóricas y prácticas sobre reglas de tránsito, prevención de accidentes y mecánica básica.

Dónde inscribirse para obtener la licencia conducir gratis

Las inscripciones para el programa que ofrece licencia conducir gratis se realizan únicamente de forma presencial.

Las personas interesadas deben acudir a:



Instituto Potosino de la Juventud; Avenida Salvador Nava 50, Colonia El Paseo, San Luis Potosí

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de marzo y el cupo es limitado.

El curso tiene una cuota de recuperación de 665 pesos , que cubre la capacitación previa para poder obtener la licencia conducir gratis al concluir el programa.

Para dudas o información adicional también se habilitó el teléfono: 444 896 42 95

Cuándo inicia el curso "Jóvenes al Volante"

Antes de comenzar las prácticas, los participantes deberán completar el módulo obligatorio de educación vial.

Las fechas son :



30 y 31 de marzo

Horarios disponibles: 9:00 o 12:00 horas

En estas sesiones se abordarán temas clave para la conducción segura:



Reglas de tránsito

Prevención de accidentes

Principios de mecánica básica

Después iniciará el curso práctico de manejo.

Modalidades del curso para obtener la licencia conducir gratis

El programa contempla dos modalidades para adaptarse a los horarios de los participantes:



Modalidad semanal: inicia el 30 de marzo y tiene una duración de tres semanas y media.

Modalidad sabatina: inicia el 11 de abril; se realiza durante cuatro sábados consecutivos.

Quiénes podrán tramitar la licencia conducir gratis

Al concluir la capacitación, los participantes mayores de edad podrán solicitar su licencia conducir gratis como primer trámite.

En el caso de quienes aún no cumplen los 18 años, podrán tramitar su permiso para conducir conforme a los lineamientos de la Secretaría de Finanzas.

La meta del programa es que quienes obtengan su licencia conducir gratis lo hagan con formación vial previa. Es decir, que salgan a las calles con conocimientos suficientes para manejar de forma segura.