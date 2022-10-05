Legisladores inauguran en GAM centro piloto de abasto de agua purificada gratuita

El legislador Jorge Gaviño Ambriz inauguró, en su Módulo Legislativo, una planta purificadora de agua, para dotar de manera gratuita este servicio a vecinos del distrito 06 de la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Tenemos que garantizar que el agua purificada llegue a todas y todos, sin distingo de sexo, religión, estatus económico, que le llegue a todas y todos el agua, porque el agua pues es elemental para vivir”, refirió el legislador.

Agregó que no será el único que se hará “les quiero decir que vamos a hacer varios centros aquí en el distrito para demostrar que si se quieren hacer las cosas se pueden hacer y se puede otorgar gratuitamente el agua a las familias más necesitadas”.

Será un centro polito de abasto de agua potable.

Explicó que va a ser un centro piloto de abasto de agua potable, en el que cada uno de los beneficiarios se les va a dar una credencial, que va a tener un chip de tarjeta de débito, para que los vecinos también pueda usarla como cuenta de ahorro.

"Al cuerpo de Bomberos se les dotará de agua de gran calidad", indicó el diputado, al ser acompañado por vulcanos de la Central de Bomberos Saavedra.

Jorge Gaviño relató que la calidad del agua es “de las más de las más puras de lo que van a tomar, es agua ligera, es un agua que tiene primero un tratamiento de ozono, una vez que pasa por el ozono para matar la bacteria y virus e inactivar virus, pasa por cuatro filtros, carbón activado, el carbón activado qué hace, purifica, quita, absorbe contaminantes, quita metales pesados, quita cloro, entonces absorbe todos los contaminantes que trae el agua”.

Comentó sobre la iniciativa, para que este tipo de plantas existan en varias colonias populares, en donde el agua es escasa y el agua potable se tiene que comprar. Agregó que “si la aprueban, va estar en toda la Ciudad de México, este tipo de servicios, porque están haciendo un gran negocio con el agua”.