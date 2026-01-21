Incendio en refinería de Oaxaca genera alarma en Salina Cruz; activan protocolos de emergencia

La mañana de este miércoles 21 de enero, un incendio dentro de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, generó alerta y movilización de emergencia tras registrarse una fuerte columna de humo visible a varios kilómetros.

El siniestro ocurrió en el área conocida como Hidros I, dentro del complejo petrolero, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos internos de seguridad.

El incendio en la refinería provocó alarma entre trabajadores y habitantes del puerto de Salina Cruz, luego de que las llamas y la humareda negra se elevaran sobre la zona industrial. De acuerdo con información preliminar, el evento no dejó personas lesionadas.

¿Dónde y cómo ocurrió el incendio en la refinería de Oaxaca?

El incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, se originó específicamente en la planta de proceso Hidros I, una de las áreas clave del complejo. Los primeros reportes señalan que una falla en un calentador industrial habría detonado el siniestro durante las primeras horas del día.

Personal especializado detectó el incidente y dio aviso inmediato a las brigadas internas de contraincendio, evitando que el fuego se propagara a otras secciones de la refinería.

#Oaxaca | 🚨 Incendio en la Refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz



El siniestro ocurrió en el área de Hidros 1 por una falla en un calentador.



⚠️ Generó una fuerte humareda visible a varios kilómetros, pero no se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/o5o3j1AZqd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 21, 2026

Activan protocolos tras incendio en refinería de Salina Cruz

Tras el incendio en la refinería, brigadas de contraincendio activaron los protocolos de emergencia establecidos, logrando contener las llamas en un tiempo controlado. Las labores se concentraron en enfriar la zona afectada y asegurar que no existieran riesgos adicionales para el resto de las instalaciones.

Autoridades internas confirmaron que no fue necesario evacuar al personal, ya que el incendio se mantuvo bajo control durante todo el operativo.

Refinería de Oaxaca ya había registrado incidentes recientes

Este incendio en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, se suma a otro evento registrado a inicios de enero, cuando se reportó un flamazo en una planta distinta del mismo complejo. Ambos incidentes han puesto nuevamente bajo observación las condiciones operativas de la refinería.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial con mayores detalles sobre posibles ajustes operativos o trabajos de mantenimiento posteriores al incendio.