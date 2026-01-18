VIDEO: Caos en Villahermosa por explosión en estación de gas; megasiniestro en gasera provoca emergencia

Caos por alerta de última hora en Tabasco por estallido en estación de gas. Una explosión seguida de un voraz incendio provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia durante la madrugada en Villahermosa, generando pánico entre vecinos y una ola de VIDEOS virales que captaron el momento exacto del siniestro.

La explosión ocurrió en una gasera ubicada sobre la carretera Villahermosa –Río Viejo, encendiendo las alarmas de seguridad en Tabasco.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión en la estación de gas se registró alrededor de las 03:00 horas y fue tan potente que se escuchó en varias colonias cercanas. Testigos relataron que al menos tres estallidos precedieron al incendio, lo que obligó a vecinos a salir de sus viviendas ante el temor de una tragedia mayor.

¿Cómo ocurrió la explosión en una estación de gas en Villahermosa, Tabasco?

El siniestro se originó en un tanque estacionario con capacidad de cinco mil litros, el cual estalló y desató un incendio de gran magnitud; las llamas alcanzaron un taller mecánico contiguo, donde al menos 14 vehículos y tres pipas quedaron completamente calcinados tras la explosión.

Alerta por explosión en gasera desata movilización de emergencia en Villahermosa

Tras la explosión y el incendio en la estación de gas, se desplegó un operativo coordinado con bomberos, Protección Civil, policías estatales, Guardia Nacional y personal de emergencias. El objetivo fue controlar el fuego, evitar un nuevo estallido y proteger a la población de Tabasco.

VIDEOS de explosión en estación de gas muestran magnitud del siniestro

En redes sociales comenzaron a circular VIDEOS donde se observa el resplandor de la explosión, la columna de fuego y el sonido del estallido . Estas imágenes se viralizaron rápidamente por la magnitud del incendio y la cercanía de zonas habitadas en Tabasco.

¿Hubo personas fallecidas tras el incendio y explosión en gasera de Villahermosa?

Autoridades confirmaron que no se reportan personas fallecidas ni lesionadas, pese a la fuerza de la explosión y el impacto del incendio. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro en Tabasco.