¿Qué dicen tu cartera? El impacto real de la inflación en la canasta básica en México

¡La canasta básica por las nubes! Hacer las compras se ha convertido en un desafío directo para el bolsillo, ya que la inflación no da tregua tras registrar un 3.79% en enero y elevarse al 4.02% en febrero. Más allá de las estadisticas oficiales, el impacto real se siente al llegar a la caja.

La realidad de la inflación en México

La inflación no se detiene y el impacto ya es evidente en las cuentas diarias. Mientras que en enero se registró un 3.79%, para febrero la cifra escaló a 4.02%, números que se traducen en un golpe directo a la cartera.

Dentro de las áreas comerciales, los alimentos de la canasta básica son los que presentan las mayores alzas, destacando productos esenciales como:



Jitomate

Limones

Tomate

A esto se suma el encarecimiento de los alimentos preparados. Comer en restaurantes, taquerías o fondas cuesta más; actualmente, una c omida corrida tiene un precio mínimo de entre $90 y $100 pesos.

No solo la comida ha subido. Otros servicios que reportan incrementos importantes son la luz y el transporte, afectando principalmente a los vuelos de avión, que ya muestran costos más elevados.

El reflejo de esta situación se resume en la caja: un carrito con apenas 10 productos puede alcanzar un costo total de $907.71 pesos. Ante este panorama, la pregunta para los consumidores sigue siendo la misma: ¿Cuánto estás pagando tú semanalmente?