¿Por qué el dinero ya no alcanza? La inflación real que sí golpea tu bolsillo

Aunque los indicadores oficiales señalan que la inflación se ubica en 4.6%, para muchas personas esta cifra no refleja lo que ocurre en su vida diaria. La percepción generalizada es clara: el dinero rinde menos y los gastos básicos continúan al alza.

El dato oficial funciona como un promedio, pero no todos los hogares consumen lo mismo ni enfrentan los mismos incrementos. Por ello, especialistas coinciden en que cada persona puede experimentar una “inflación real” distinta, dependiendo de sus hábitos de consumo.

¿Cómo calcular tu inflación real?

Una forma sencilla de entender este fenómeno es hacer un cálculo personal. Primero, se debe sumar el gasto mensual total, incluyendo rubros como renta, alimentos y transporte. Por ejemplo, si una persona destinaba 20 mil pesos el mes anterior para cubrir sus necesidades básicas, ese será el punto de referencia.

El siguiente paso es calcular cuánto se necesita actualmente para mantener el mismo nivel de vida. Si ahora el gasto asciende a 22 mil pesos, la diferencia es de 2 mil pesos.

Para obtener la inflación real, esa diferencia debe dividirse entre el gasto del mes anterior (en este caso, 20 mil) y multiplicarse por 100. El resultado arroja un incremento del 10%, muy por encima del dato oficial.

Una brecha que explica la presión económica

Esta diferencia evidencia por qué muchas familias sienten que la inflación es mayor a la reportada. Los aumentos más significativos suelen concentrarse en productos y servicios esenciales como vivienda, alimentos y combustibles, rubros que representan la mayor parte del gasto cotidiano.

En este contexto, la inflación promedio pierde representatividad para ciertos sectores de la población, especialmente aquellos que destinan la mayor parte de sus ingresos a necesidades básicas.

Así, más allá de las cifras generales, el cálculo individual permite dimensionar el verdadero impacto económico en cada hogar y entender por qué, pese a los reportes oficiales, el dinero parece rendir cada vez menos.