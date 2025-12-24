¡Menos rechazos y más vidas! Así funciona la Inteligencia Artificial que evalúa órganos para trasplantes

La Inteligencia Artificial (IA) vuelve a marcar un antes y un después en la medicina moderna, gracias a un nuevo desarrollo científico que permite predecir con mayor precisión si un órgano es apto para trasplantes; avance que podría reducir el desperdicio de órganos, acortar tiempos críticos y salvar miles de vidas cada año.

El estudio, publicado en la revista científica Bioengineering (MDPI) , detalla cómo es que los modelos de aprendizaje automático analizan datos clínicos, además de biomarcadores para evaluar la viabilidad de órganos como riñones, hígados y corazones, incluso antes de que sean implantados en un paciente.

¿Cómo funciona la Inteligencia Artificial que evalúa órganos para trasplantes?

La tecnología utiliza algoritmos de machine learning entrenados con grandes volúmenes de información médica:

Edad y condiciones del donante

Tiempo de isquemia (periodo sin flujo sanguíneo)

Parámetros bioquímicos

Historial clínico

Respuesta del órgano.

Con estos datos, la Inteligencia Artificial predice el riesgo de fallo del órgano tras el trasplante, superando en precisión a los métodos tradicionales basados únicamente en la evaluación humana. Según el estudio, estos modelos pueden anticipar complicaciones postoperatorias con una exactitud significativamente mayor.

¿Por qué este avance de la IA es clave para salvar más vidas?

De acuerdo con datos citados por los investigadores, hasta 20% de los órganos donados (dos de cada diez), son descartados por dudas acerca de su funcionalidad. La IA permite tomar decisiones más rápidas y confiables, reduciendo el innecesario rechazo de órganos que podrían ser viables.

Especialistas destacan que esta herramienta con IA no reemplaza al médico, sino que apoya la toma de decisiones clínicas en momentos donde cada minuto cuenta; además de que puede optimizar las listas de espera y asignar órganos de forma más eficiente.

La Inteligencia Artificial genera esperanza en los trasplantes de órganos

¿Ya se usa esta tecnología de Inteligencia Artificial en hospitales?

Aunque su desarrollo aún se encuentra en fase de validación clínica, algunos centros de investigación y hospitales en Europa y Estados Unidos ya prueban sistemas de Inteligencia Artificial como apoyo en programas de trasplante, según reportes académicos y médicos citados en la publicación.

Videos médicos, simulaciones digitales e imágenes 3D muestran cómo estos algoritmos “aprenden” a detectar patrones invisibles al ojo humano, generando gran interés en la comunidad científica.

La llegada de la Inteligencia Artificial en trasplantes abre una pregunta crucial: ¿estamos frente a la herramienta que permitirá aprovechar cada órgano donado y transformar por completo la medicina de trasplantes en los próximos años?