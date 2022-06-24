Fallo por aborto pone en riesgo otras libertades en EU

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el derecho constitucional al aborto otorga una hoja de ruta para acabar con otras libertades relacionadas con el matrimonio, la sexualidad y el control de la natalidad, dijeron el viernes tres magistrados progresistas del tribunal.

El fallo del viernes, de 5 a favor y 4 en contra y redactado por el juez conservador Samuel Alito, anuló la decisión del caso Roe v. Wade de 1973, que legalizó el aborto en todo el país.

Los tres jueces liberales de la Suprema Corte condenaron el fallo por considerarlo "catastrófico" y jurídicamente defectuoso, ya que permitiría a los estados obligar a una mujer a llevar a término un embarazo y, en algunos estados, "a dar a luz al hijo de su violador".

También explicaron la amenaza que supone la sentencia para otros derechos que el tribunal ha reconocido en decisiones a lo largo de décadas en virtud de un principio jurídico llamado "debido proceso sustantivo" que surge de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estads Unidos, que impide a los estados infringir las libertades sin el "debido proceso legal".

Estos precedentes salvaguardaron una serie de libertades personales, como la anticoncepción en una decisión de 1965, el matrimonio interracial en 1967, la intimidad entre personas del mismo sexo en 2003 y el matrimonio gay en 2015.

"No podemos entender cómo alguien puede confiar en que la opinión de hoy será la definitiva en estos casos", escribieron los jueces.

Los magistrados aconsejaron a la opinión pública a ser escéptica ante la afirmación de la mayoría del tribunal de que el fallo no debe tomarse como base para poner en duda otros precedentes "que no se refieren al aborto".

"Piense en alguien que le dice que la torre de Yenga simplemente no se derrumbará", escribieron los jueces disidentes, refiriéndose a un juego de bloques de madera apilados precariamente.

De hecho, Thomas pidió al tribunal que desechara definitivamente esos precedentes sobre el debido proceso sustantivo.

En futuros casos, dijo Thomas, "deberíamos reconsiderar todos los precedentes de este tribunal sobre el debido proceso sustancial", mencionando específicamente las sentencias que protegen los derechos a la anticoncepción, la intimidad entre personas del mismo sexo y el matrimonio homosexual.

Biden advierte de nuevas amenazas contra las libertades

El presidente Joe Biden dijo a los estadounidenses que se preparen para nuevas amenazas a los derechos establecidos por parte de los conservadores de este tribunal.

President Biden delivers remarks on the Supreme Court decision on Dobbs v. Jackson Women's Health Organization to overturn Roe v. Wade. https://t.co/nUiI79bxrE — President Biden (@POTUS) June 24, 2022

"He advertido sobre cómo esta decisión pone en riesgo el derecho más amplio a la intimidad para todos", dijo Biden. "... El derecho a tomar las mejores decisiones para su salud. El derecho a utilizar métodos anticonceptivos, de una pareja casada en la intimidad de su dormitorio".

Aunque los derechos sustantivos al debido proceso no se mencionan explícitamente en la Constitución, están vinculados a la privacidad personal, la autonomía, la dignidad y la igualdad. La sentencia del caso Roe reconoció que el derecho a la intimidad personal en virtud de la Constitución protege la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo.

Críticos conservadores del principio del debido proceso sustantivo han dicho que la norma permite indebidamente que jueces no elegidos tomen decisiones políticas que sería mejor dejar a los legisladores electos.

El fallo del viernes se produjo en torno a un caso relacionado con una ley de Misisipi que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo