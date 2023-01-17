Nicaragua declara culpable a sacerdote por propagar noticias falsas

En un ataque más a la libertad de expresión, en Nicaragua se declara culpable a sacerdote de supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.

Declaran culpable al sacerdote Óscar Benavides, párroco de la Mulukukú en el municipio de San Isidro, Matagalpa, por los supuestos delitos de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación", delitos fabricados por el régimen de Daniel Ortega. La fiscalía pide que el párroco sea sentenciado a 8 años de cárcel.

Declaran culpable al sacerdote Oscar Benavides y solicitan ocho años de cárcel

Párroco de Mulukukú es el primer sacerdote condenado por supuestos delitos de conspiración y noticias falsas, fabricados por la justicia orteguista https://t.co/rgg3zn7vkp — Elmer Josué Rivas (@ElmerJRivas) January 17, 2023

Uno de los delitos que le imputan al sacerdote es "menoscabo a la integridad nacional" delito que amerita entre 5 y 10 años de prisión y segun el gobierno de Nicaragua, el padre Benavides incurrió en ese delito mas lo que le toque por la supuesta propagación de noticias falsas por las que segun los acusadores habría provocado alarma, temor y zozobra.

Almomento de su detención en agisto del año pasado, el presbítero Oscar Benavides fue bajado de su automóvil y fue subido a una patrulla por un grupo de policías, sin que al momento se supiera sobre su destino.

La represión contra la iglesia católica

Los secuestros de religiosos en Nicaragua iniciaron en agosto de 2022, con actos de intimidación Esta ola de persecución se caracterizó por intimidación a decenas de sacerdotes, provocando el exilio de más de media docena; la prohibición de procesiones; el asedio policial a templos en diferentes zonas del país y la advertencia a curas para que moderaran el mensaje compartido a los feligreses a través de sus homilías. En total once sacerdotes encarcelados, dos están condenados, ocho en El Chipote y uno en prisión domiciliaria .

Daniel Ortega mantiene más de 230 presos políticos en diferentes cárceles del país.

Durante el juicio la fiscalía llevó testigos de cargo, uno de los cuales ni siquiera conocía al padre Benavides, de acuerdo con asociaciones no gubernamentales.

El abogado y exfuncionario nicaragüense, Yader Morazán, confirmó la declaración de culpabilidad contra el padre Benavides diciendo que "Es el primer sacerdote 'investigado', acusado, 'juzgado' y condenado que tuvo en contra posición como juez y parte (víctima) al Estado mismo".