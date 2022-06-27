Organizaciones indígenas se reúnen con autoridades de Ecuador

Organizaciones indígenas de Ecuador se reúnen con autoridades del gobierno para discutir demandas sobre menores precios de combustibles y alimentos que han provocado dos semanas de protestas, golpeando la debilitada economía del país y amenazando su producción de petróleo.

El presidente conservador Guillermo Lasso no asistió pero anunció la noche del domingo una baja de 10 centavos de dólares en el precio de la gasolina extra y el diésel, una nueva concesión para tratar de sofocar las manifestaciones, en ocasiones violentas, que comenzaron el 13 de junio.

Al menos siete personas han muerto en relación con las protestas, mientras que la producción de petróleo del país se ha reducido a la mitad y el Ministerio de Energía dijo que esposible tener que detener el bombeo el martes debido a la falta de suministros para la operación de los campos.

Lasso, cuya relación de confrontación con la Asamblea Nacional ha empeorado durante las protestas, también anunció fertilizantes subsidiados, condonación de deudas y créditos baratos.

Grupos indígenas encabezados por la organización CONAIE dijeron que la reducción del precio a 2,45 dólares por galón degasolina extra y 1,80 dólares por galón de diésel no era suficiente.

Pero por la tarde, los grupos dijeron que asistirían a una reunión con funcionarios del gobierno, incluso cuando sus partidarios marcharon en Quito en rechazo a los nuevos precios.

#ParoNacionalEcuador

Ausente @LassoGuillermo se instala la reunión de la CONAIE, @confeniae1, ECUARUNARI, FEINE, FENOCIN con los poderes del Estado, el movimiento indígena sostendrá las decisiones colectivas para garantía de resultados para os 10 puntos.

Las bases en vigilia. pic.twitter.com/UXP1eQ9HKz — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 27, 2022

"Impulsaremos resultados para la agenda de 10 puntos, llamamos a nuestras bases movilizadas a estar en vigilia", escribió en Twitter la organización CONAIE.

El gerente de la petrolera estatal Petroecuador, ÍtaloCedeño, dijo a un canal local que "era un crimen" recortar laproducción de crudo en medio de precios globalmente altos.

Lasso escribió en su cuenta de Twitter que las medidas de compensación, incluida la reducción de los precios de los combustibles, demandará cerca de 600 millones de dólares.

Los residentes se han quejado de la escasez de gas doméstico y una mayor precios de los alimentos. Otras ciudades también han informado de escasez de combustible y suministros médicos para los hospitales.

Denuncian pérdidas millonarias

El sector petrolero, los productores privados de flores y lácteos, las empresas turísticas y otros han perdido más de 500 millones de dólares a causa de las protestas, dijo el Ministeriode Producción y Comercio Exterior.

La CONAIE contabiliza cinco manifestantes muertos, mientras que el gobierno dice que tres civiles murieron durante las marchas, dos más murieron de manera accidental y dos murieron en ambulancias retrasadas por bloqueos.

La Asamblea Nacional retomará el martes el debate sobre el pedido de un grupo de legisladores de la oposición por destituir a Lasso de su cargo, aunque parece que no contarían con el apoyo necesario para la medida.

