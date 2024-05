VIDEO: ¡Increíble! Rayo impacta sobre la Torre Eiffel durante tormenta eléctrica

Imágenes espectaculares se presentaron en la capital parisina cuando una fuerte tormenta eléctrica provocó daños en diversas partes de la ciudad, y es que a través de redes sociales compartieron el momento en que un rayo impactó a la Torre Eiffel de manera estrepitosa, ¿provocó daños?

De acuerdo con los reportes, durante la madrugada del 2 de mayo entró un temporal que cruzó todo el territorio francés, por esto las autoridades emitieron alerta naranja para que las personas tomaran precauciones y evitaran algún tipo de incidente, lamentablemente el saldo no quedó en blanco.

VIDEO: Rayo impacta sobre la Torre Eiffel

En un video con cuatro segundos de duración se aprecia el momento en que un rayo impacta contra la emblemática Torre Eiffel, en ese instante el cielo se pintó de azul y rápidamente los usuarios compartieron imágenes del suceso.

Las autoridades contabilizaron que durante la madrugada del 2 de mayo se registraron 4 mil 100 rayos en Sena y Marte, mientras que en todo el país cayeron 18 mil 589, uno de ellos el que impactó contra la Torre Eiffel.

**Rayo Golpea la Torre Eiffel**



Ayer en París, un rayo impactó la Torre Eiffel.



— ULTIMA HORA 𝗘𝗡 𝕏 (@ultimahoraenx) May 2, 2024

Las tormentas eléctricas que golpearon gran parte del país pusieron de cabeza al sistema de transporte público, pues causó problemas de tráfico en los aeropuertos, y varios vuelos fueron desviados.

🔴 Inondation en cours dans certaines zones de l’aéroport de Paris - Roissy CDG.



— air plus news (@airplusnews) May 1, 2024

¿Por qué los rayos impactan contra la Torre Eiffel?

Los incidentes que relacionan a la Torre Eiffel con los rayos no son aislados, los registros indican que anualmente tiene cinco impactos, pero ¿cuál es la razón?

De acuerdo con especialistas, la Torre Eiffel es el punto más alto de París, por este motivo es un objeto fácil de fácil atracción para los rayos, además toman en cuenta que está construida con hierro y su metal se le considera como conductor, pero nada se construyó por casualidad, actualmente cuenta con 4 pararrayos que ayudan a que se disperse la electricidad.

Por esto y otros elementos que colocaron estratégicamente, los turistas que asisten a visitar la Torre Eiffel no corren algún riesgo cuando hay tormentas eléctricas.