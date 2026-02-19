Se rompe tubería de aguas negras y 9 casas terminan inundadas en Tijuana, Baja California

Eran las cinco de la mañana cuando un estruendo despertó a vecinos de la colonia Campiña, en Tijuana. Los vecinos pensaron que algo había explotado bajo tierra. No era una bomba ni un choque: era el drenaje de aguas negras que acababa de colapsar.

En cuestión de minutos, el agua contaminada comenzó a salir con fuerza e inundaron al menos nueve viviendas sobre la calle Gladiolas. El agua contaminada entró a salas, cocinas y cocheras, dejando a su paso muebles hinchados, electrodomésticos inservibles, ropa echada a perder y hasta vehículos dañados.

“Ya vivimos en psicosis”: vecinos afectados por inundación en Tijuana

María Dolores, una de las afectadas, cuenta que no es la primera vez que les ocurre algo así. “Ya son seis veces que pasa esto, perdiendo mi lavadora, mis aparatos, mis muebles que se contaminan, se hinchan… Tronó el drenaje, no estaba lloviendo, fue el puro drenaje el que nos inundó y, a causa de eso, pues se hace el caos”.

La escena fue desesperante. Algunos vecinos midieron el nivel del agua y alcanzó aproximadamente 60 centímetros dentro de las viviendas. “La vez pasada subió 65 centímetros, ahorita sacaré el medidor para ver hasta dónde subió”, relató otro habitante mientras intentaba limpiar su casa.

La situación no solo deja pérdidas materiales, también afecta la salud emocional de quienes viven ahí. “Nosotros ya vivimos en psicosis, estamos al pendiente de todo. A las cinco de la mañana se oyó un tronido, una explosión más bien, son gases los que pasan porque el agua que entra corroe los aparatos, todo lo que toca”.

Riesgo sanitario en Tijuana tras inundación de aguas negras

Además del olor insoportable y la contaminación, el temor principal es que surjan enfermedades. “Imagínese, una tifoidea… yo tengo hernia discal y no puedo mover cosas pesadas. Hice mis costales chicos para poder manejarlos y de repente llega el agua y uno tiene que sacarla… es una cosa asquerosa y desgastante”, lamentó María Dolores.

Con cubetas y baldes, las familias han tenido que sacar el agua por su cuenta, limpiando lodo y residuos mientras intentan rescatar lo poco que quedó en buen estado. Los vehículos estacionados en las cocheras también resultaron afectados, ya que el agua negra alcanzó motores y carrocerías.

Autoridades reconocen el problema de la inundación en Tijuana

Ante esta nueva inundación, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que tiene conocimiento de la problemática y que realizará las acciones necesarias para evitar que la situación se repita.

Sin embargo, los vecinos aseguran que han escuchado promesas similares antes y que el problema persiste desde hace tiempo.

Mientras tanto, la colonia Campiña vuelve a la rutina, pero con la incertidumbre de no saber cuándo volverá a tronar el drenaje y las aguas negras regresarán a sus casas.