Jesús Ramírez Cuevas, de vocero presidencial a los señalamientos por huachicol

Pobre México, chingao. No salimos de los túneles de El Chapo y ahora nos metemos, literal, a las cuevas de Jesús Ramírez. Tan narco uno como el otro. Uno ya está preso; al otro, aseguran, lo quieren preso en Estados Unidos. Y su nombre ya aparece en listas. Sí, en listas.

Primero, en esa supuesta lista de narcopolíticos mexicanos que (según versiones) tendría la Casa Blanca y que aquí, de este lado, se niega que exista. Después, en las páginas del libro “Ni Venganza Ni perdón”, donde el nombre de Jesús Ramírez Cuevas asoma en medio de un mundo moreno, oscuro, atravesado por el huachicol y el poder.

Se dice (porque hasta ahora no hay acusación formal pública en su contra) que el exvocero presidencial habría tenido relación con el empresario Sergio Carmona, señalado en investigaciones periodísticas por presuntas redes de contrabando de combustible.

Se dice que lo conectó con los poderosos. Se dice que ese ducto no solo movía combustible, sino también influencia. Y que con ese combustible se mojaban campañas políticas.

Hoy Jesús Ramírez Cuevas guarda silencio. Tan crucificado está en la arena pública que parece que le comieron la lengua los pejelagartos. No dice ni pío.

¿Quién es Jesús Ramírez Cuevas?

Jesús Ramírez Cuevas fue el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fundador de Regeneración, fue uno de los hombres más cercanos al expresidente y el que construyó gran parte de la narrativa oficial del sexenio.

Desde las conferencias matutinas hasta la estrategia de comunicación, su mano estuvo presente en la construcción del discurso político que marcó seis años de gobierno.

Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas), señalado por corrupción y vínculos con el crimen organizado, enfrenta acusaciones directas del exconsejero jurídico Julio Scherer en su libro “Ni venganza ni perdón”.



Senadores de oposición exigen que comparezca ante la justicia por el… pic.twitter.com/QQ8JCfFijB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2026

Lo que dice el libro “Ni venganza ni perdón” sobre Jesús Ramírez Cuevas

En el libro “Ni venganza ni perdón”, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, hace referencia a presuntas relaciones entre Jesús Ramírez Cuevas y el empresario Sergio Carmona, señalado en investigaciones periodísticas por supuestas redes de huachicol fiscal y financiamiento político.

En la publicación se menciona que Ramírez Cuevas habría facilitado vínculos entre Carmona y figuras del poder político, así como posibles conexiones con campañas estatales. Estas afirmaciones han sido retomadas por legisladores de oposición, quienes han pedido que se investiguen los señalamientos.

Jesús Ramírez Cuevas ha negado públicamente cualquier vínculo con actividades ilícitas, mientras que figuras del oficialismo han minimizado las acusaciones y cuestionado la veracidad de las versiones contenidas en el libro.