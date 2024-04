Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, inicia huelga de hambre en la cárcel

Sonia Vera, abogada del exvicepresidente de Ecuador, dijo que Jorge Glas inició una huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra recluído, ubicada en la ciudad de Guayaquil. La defensa del exfuncionario confirmó que el equipo legal “finalmente” pudo tomar contacto con su representado para conocer su estado de salud.

“Finalmente, establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano: ’El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político’”, se puede leer en un breve mensaje de redes sociales acompañado por un video en el que se muestra al exvicepresidente de Ecuador.

Jorge Glas narra el momento de su detención en la Embajada mexicana

El pasado viernes 5 de abril, Jorge Glas fue detenido tras una irrupción policial en la Embajada de México en Quito, donde acababa de recibir asilo por parte del Gobierno mexicano. A unos días del hecho, el exfuncionario narra su versión de la historia: “Me sientan; yo estaba todo apaleado, y me ponen nuevamente a un policía a leerme los derechos. Me sientan ahí, y yo me desvanezco. Y todavía me decían, parece, parece, y yo trataba, pero no podía por la paliza que me había dado”.

Según comunicó Glas a su equipo legal, los policías que lo detuvieron presuntamente le propinaron una paliza, lo que le impidió sostenerse en pie mientras le leían los derechos.

El exfuncionario resaltó que todo se encuentra documentado por las cámaras de seguridad de la Embajada mexicana: “Hay dos videos, el que me bajan del carro todo torturado, guindado de los pulgares, y este segundo video. Son dos”.

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Glas?

El pasado lunes 8 de abril, el exfuncionario fue hospitalizado de emergencia tras una aparente descompensación que se decía pudo estar causada por una sobredosis de medicamentos. Mientras que las autoridades penitenciarias lo atribuyeron a su negativa a ingerir alimentos.

Por su parte, en un comunicado emitido por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), se informó que Glas habría sufrido una descompensación por no consumir los alimentos provistos durante las últimas 24 horas, a pesar de esto, su estado de salud es estable.