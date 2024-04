Presidente de España, Pedro Sánchez, seguirá en el cargo; oposición lo tacha de “ridículo”

Después de los cinco días que se tomó Pedro Sánchez alejado de las actividades públicas como presidente de España, este lunes 29 de abril de 2024 anunció que continuará en su cargo, luego de que se tomará el receso por las investigaciones de presunta corrupción contra su esposa.

En un mensaje a medios de comunicación, el político emanado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aseveró que continuará al frente del país ibérico.

“He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno. La movilización social ha influido en mi decisión. Pongamos fin a este fango mediante el rechazo colectivo que me comprometo a liderar”, declaró Pedro Sánchez en un mensaje de casi 10 minutos.

He decidido seguir, con más fuerza si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España.



Asumo mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad, por la regeneración de nuestra democracia y por el avance en derechos y libertades.



Cabe recordar que durante el fin de semana, militantes del PSOE mostraron apoyo a Sánchez Castrejón a través de movilizaciones con carteles con la frase “Sánchez sigue, sí” En su mensaje, agradeció a la “movilización social” la cual influyó “decisivamente en mi reflexión”.

El presidente del gobierno afirmó que habló de su determinación con el rey Felipe VI, jefe de Estado español, esta mañana. “He decidido seguir y seguir con más fuerza si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España”, declaró.

La campaña de descrédito no parará, asegura Pedro Sánchez

El miércoles 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez publicó una carta en la cual aseguraba que era víctima de acoso de la oposición debido a la investigación iniciada por un tribunal madrileño contra Begoña Gómez, su esposa.

“Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella”, aseveró este día Sánchez Castrejón.

Gómez fue denunciada ante las autoridades por la organización Manos Limpias, por presunta corrupción y conflicto de intereses. Pedro Sánchez calificó a dicha organización como de “ultraderecha”.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, criticó el “espectáculo” de Pedro Sánchez. | Reuters.

¿Qué dijo la oposición ante el anuncio de Pedro Sánchez?

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, acusó que Pedro Sánchez organizó un espectáculo con su anuncio y clasificó la acción del mandatario como un “ridículo”.

“Acerca de que el presidente no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir. Allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración: España no tiene un presidente a la altura”, consideró el líder del partido de oposición español.

Feijóo pide "disculpas en nombre de la política", acusa a Sánchez de "hacer el ridículo" y dice que "todo esto es el epílogo de un pasado que vamos a superar": "España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos"

Reiteró que Sánchez Catsrejón no está a la altura y es “un bochorno ver la prensa internacional y cómo (Sánchez) deja la dignidad de la institución, la presidencia del gobierno la estabilidad de las instituciones españolas”, afirmó.