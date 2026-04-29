Juana: El thriller de una realidad que nos respira en la nuca

En México, la realidad no supera a la ficción; la devora. Hace unos días, conversé con el actor y director Daniel Giménez Cacho y la productora Regina Solórzano sobre el estreno de "Juana". Como mujer y periodista, me resultó imposible no verme reflejada en este retrato crudo de una profesión que en este país parece atrapada en una espiral de violencia e impunidad.

Juana, interpretada por Diana Sedano, es una periodista de 45 años que ha sobrevivido bajo el peso de sus propios traumas y el silencio impuesto por una redacción que prefiere no incomodar al poder. Sin embargo, su historia cambia cuando decide investigar a Pedro Núñez, un político que encarna ese sistema de corrupción que en México parece ser el requisito indispensable para ostentar un cargo.

Daniel Giménez Cacho debuta como director de “Juana”.|Daniel Giménez Cacho.

En la película, el silencio no es ausencia de sonido; es un personaje más que nos recuerda que estamos ante una herida colectiva. Como bien señala Regina, esta historia busca tender un puente de empatía para recordarnos que "el patriarcado nos involucra en roles sistemáticos tanto a hombres como a mujeres". Por eso, hablar del silencio no es solo un ejercicio cinematográfico; es una tarea que nos ocupa a todos por igual si queremos dejar de ser cómplices de lo que callamos.

Es por esto que el filme reta al espectador, porque lo obliga a mirar al laberinto de impunidad desde adentro.

El thriller de una realidad que nos respira en la nuca

Nuestra plática inevitablemente chocó con la pared del México actual. Daniel fue contundente al diagnosticar un país donde, a pesar de los intentos de transición, el "pacto de impunidad y la corrupción siguen ahí". No hay eufemismos: "Nuestro sistema de justicia está colapsado", sentencia el director. En este escenario, el arte se convierte en un reclamo ciudadano para señalar el uso político de la justicia que sigue dictando quién vive y quién muere en el archivo del olvido.

🎬 En #AztecaNoticias conversamos con Daniel Giménez Cacho (@gimenezcacho) y Regina Solórzano sobre "Juana", ópera prima que usa el suspenso para confrontar las heridas más profundas del México actual: feminicidios y violencia contra el periodismo.



Un espejo incómodo que rompe… pic.twitter.com/88ergC74Fs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

Es por esto que el filme reta al espectador, porque lo obliga a mirar al laberinto de impunidad desde adentro.

En un país que domina el arte de sepultar la verdad, esta película nos advierte que recuperar la voz y la responsabilidad sobre nuestro propio dolor es el último acto de resistencia. Este es el tipo de filmes incómodos, pero muy necesarios, para exponer la realidad que vivimos día con día y demostrar que no se puede callar ni ocultar, aunque así lo quieran muchos.

La entrevista completa.

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