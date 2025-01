American History X y la restauración del racismo en tiempos de Donald Trump

Pocos días antes de la toma de posesión de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, vi una de mis películas favoritas: American History X (1998). Esta trata sobre un joven que se convierte en líder de una banda neonazi tras el asesinato de su padre. La cinta muestra cómo el racismo es un fenómeno estructural que se replica en todos los ámbitos, hasta un desenlace fatal.

Me quedé reflexionando los temas centrales del filme: el odio, el racismo y la violencia. Sentimientos que, lamentablemente, salen a flote con el actual panorama de las amenazas de deportaciones masivas a nuestro país.

“Ya no queremos más migrantes en México tampoco”, “¡Que se larguen a sus países!”, “Terminarán regresando a su país o todos regados”, “parásitos”, son apenas unos cuantos comentarios de mexicanos en los últimos días.

Trump declara emergencia nacional en la frontera con México

El ahora presidente afirmó que declarará una emergencia nacional en la frontera sur y señaló que se detendrá toda entrada ilegal para devolver a millones y millones de “extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”. Donald Trump ha utilizado un lenguaje que deshumaniza a los migrantes —especialmente a los mexicanos — y los señala como una amenaza para Estados Unidos; este discurso alimenta el odio que prevalece en la sociedad norteamericana.

A pesar de haber sido lanzada hace más de dos décadas, los temas que trata American History X siguen replicándose en el contexto actual y parece que como sociedad no hemos aprendido nada.

Estado mexicano fallido para brindar condiciones adecuadas a migrantes

Más allá de señalar y quejarse de los migrantes que esperan cruzar la frontera con el objetivo de vivir mejor, y no solo eso, sino que deciden arriesgarse para llegar a Estados Unidos, es necesario evidenciar las razones por las que no pueden quedarse en México. Me parece que este discurso exime de la responsabilidad que tiene el gobierno de nuestro país.

Porque el Estado no garantiza las condiciones necesarias para la vida digna de su gente. México es un país con una crisis de seguridad y mínimas oportunidades de trabajo, que son solo un par de razones que ocasionan el desplazamiento de las personas. Además de una fallida política de contención.

El discurso de Donald Trump ya no solo se queda en Estados Unidos, sino que se está expandiendo. ¿Realmente las personas se merecen este desprecio por buscar una mejor vida que no pueden conseguir aquí?

Que no se pierda de vista que la responsabilidad no recae en los migrantes, sino en cómo el Estado les falló y les sigue fallando. Lo que sí está en nuestras manos es no contagiarse de este virus divisorio.

Las ideas son unas semillas que, plantadas en la mente de las personas, pueden transformarse en una ideología extremista y esta, en un arma. Entonces, cada vez que te cruces con el discurso de racismo de nuestro vecino del norte y las repitas, pregúntate si estás contribuyendo a este ciclo de odio.