De la cena de Navidad al recalentado de Año Nuevo: celebra con paz intestinal

No es ningún secreto que diciembre es uno de los meses más esperados en México. Las calles se iluminan con luces festivas, los hogares se llenan de villancicos, hay posadas y reuniones por doquier, y claro, es imposible que falten los platillos de temporada: romeritos, bacalao, pavo, pierna adobada, tamales y un sinfín de postres y bebidas calientes. Es un mes de alegría, tradiciones, deliciosos platillos y momentos inolvidables con familia y amigos.

Pero hay que hablar de la otra cara de las fiestas, pues para millones de personas estas fechas traen consigo problemas que pocas veces se hablan en voz alta: la colitis. Inflamación, gases, dolor abdominal, distensión y malestar general. Todos estos síntomas se vuelven más intensos en esta época, justo cuando lo único que se busca es disfrutar.

Toc-Toc-Toc Llegó la colitis: un invitado colado en las fiestas

La colitis forma parte de lo que se conoce como síndrome de intestino irritable (SII) (1). Se calcula que 1 de cada 3 mexicanos vive con esta condición (2), y aunque los números son altos, lo más preocupante es que la mayoría lo ha normalizado. Muchos piensan que es "algo con lo que hay que vivir" y terminan sacrificando comidas, evitando posadas o soportando el dolor y los malestares en silencio (3, 4, 5).

En estas fechas se juntan varios factores que pueden detonar los síntomas:



Alimentación : Los platillos típicos suelen ser grasosos, condimentados, muy abundantes o la mezcla de muchos alimentos y bebidas en una sola cena (6, 7, 8).

: Los platillos típicos suelen ser grasosos, condimentados, muy abundantes o la mezcla de muchos alimentos y bebidas en una sola cena (6, 7, 8). Estrés : La planeación de cenas, la compra de regalos y las prisas de fin de año alteran el ritmo normal del cuerpo (7, 8). (Igual si eres Godín, sabemos que cierre de año nunca es fácil).

: La planeación de cenas, la compra de regalos y las prisas de fin de año alteran el ritmo normal del cuerpo (7, 8). (Igual si eres Godín, sabemos que cierre de año nunca es fácil). Hábitos: Se rompen las rutinas de sueño, se duerme menos y se cambian drásticamente los horarios y las porciones de las comidas (6, 7).

Todo esto crea el escenario perfecto para que la colitis se haga presente.

No debe considerarse algo normal vivir con dolor, inflamación, gases o estreñimiento después de cada comida. Convivir con los síntomas solo limita la vida social, cambia negativamente el humor y afecta la manera en que se disfrutan las celebraciones (3, 4, 5). Hablar del tema y buscar soluciones es parte de recuperar la calidad de vida.

Hoy existen alternativas que ayudan a aliviar los síntomas desde la raíz y de manera prolongada. Más allá de evitar ciertos platillos o resignarse al malestar, se trata de recuperar tu paz intestinal. No tiene que verse como un lujo, sino como algo necesario para disfrutar plenamente de la vida diaria y, claro, de las fiestas.

Recupera tu paz intestinal

Disfrutar un plato de romeritos, reír durante la sobremesa de Nochebuena y bailar en el brindis de Año Nuevo no tiene por qué estar condicionado por la colitis. Cuando los síntomas se mantienen bajo control, la atención vuelve a lo que realmente importa: la convivencia, los recuerdos y la diversión.

Esta temporada decembrina, es momento de que la colitis deje de dictar tus planes. Hoy puedes tomar el control: tomando solo 1 ampolleta diaria de Sinuberase para Colitis (encuéntralo en Amazon) tendrás un aliado que te ayudará a aliviar los síntomas desde la raíz y de manera prolongada (6). Así, la salud digestiva se convierte en parte de la celebración y sentirse bien es la mejor forma de disfrutar la fiesta.

La colitis no tiene que decidir por ti: toma el control, recupera tu paz intestinal y celebra con confianza.

