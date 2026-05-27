Una semilla antigua y la agricultura moderna en las afueras de Lhasa, China

Cuando se piensa en la región autónoma de Xizang en el suroeste de China, suelen aparecer imágenes conocidas: el Himalaya, el Palacio de Potala, los grandes paisajes del altiplano y una vida marcada por la altura. Pero a las afueras de Lhasa, en la aldea de Caina, distrito de Qushui, hay otra forma de observar este territorio. Una forma más pequeña, más concreta y, quizá por eso, más reveladora: la historia de una semilla.

Según relatos locales, cuando la princesa Wencheng llegó a la meseta hace más de 1.300 años, trajo consigo semillas de cereales, flores y plantas medicinales. Wencheng fue una princesa de la dinastía Tang que, en el siglo VII, contrajo matrimonio con Songtsen Gampo, gobernante del antiguo reino de Tubo.

Con el tiempo, su figura quedó asociada al intercambio cultural entre la dinastía Tang y el altiplano tibetano. En torno a ella se han transmitido historias sobre la llegada de libros, técnicas, semillas y conocimientos agrícolas.

Parte de ese relato pertenece más a la memoria cultural que a la historia documentada, pero la imagen conserva fuerza porque Caina sigue vinculada, de una manera muy práctica, al cultivo y a la adaptación de especies.

Hoy, esa conversación sobre semillas ya no pertenece sólo al pasado. En el Parque Agroindustrial Saludable Jingtu de Caina, la agricultura se combina con invernaderos, cultivo sin suelo, sistemas verticales y pruebas de variedades adaptadas al valle de Lhasa.

En qué consiste el Parque Agroindustrial Saludable Jingtu de Caina

El proyecto integra producción agrícola, procesamiento de productos, turismo rural y actividades educativas. Su pregunta central es sencilla, aunque nada menor en una zona de gran altitud: qué puede crecer bien aquí.

La respuesta exige algo más que entusiasmo.

La radiación solar, las diferencias de temperatura entre el día y la noche, la altitud y las condiciones del suelo imponen límites claros. Por eso, cada cultivo necesita observación, selección y ajuste. Dentro de los invernaderos crecen tomates cherry, fresas, uvas, rosas y plantas utilizadas en la medicina tradicional.

Algunas especies proceden de otras regiones de China y de otros países, y aquí se estudia cómo responden al entorno local.

El parque también ha incorporado una dimensión turística. Los visitantes pueden recorrer los invernaderos, observar los cultivos, probar productos y conocer de cerca cómo se está diversificando la agricultura en esta parte de Xizang.

Para la comunidad local, este modelo puede abrir nuevas fuentes de ingresos vinculadas al empleo, la formación, los servicios turísticos y una conexión más directa entre producción agrícola y mercado que permita mejorar las condiciones de vida en la región.