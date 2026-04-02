¿Adiós al Wi-Fi? La nueva tecnología Li-Fi de conexión ultrarrápida que revoluciona el internet

¿Sabías de la tecnología Li-Fi? La conectividad inalámbrica podría estar a punto de cambiar para siempre, investigadores en Reino Unido desarrollan un sistema de comunicación óptica inalámbrica capaz de alcanzar velocidades de hasta 362.7 Gbps (gigabits por segundo), superando brutalmente al Wi-Fi tradicional.

Este avance, está basado en la tecnología Li-Fi (Light Fidelity), y es reportado por equipos científicos, además de espaldado por estudios publicados en revistas especializadas en fotónica y telecomunicaciones.

¡Adiós Wi-Fi! Li-Fi alcanza 363 Gbps: la luz LED que revolucionará tu internet

¿Qué es el Li-Fi y cómo funciona?

Lo que primero debemos saber es: ¿Qué es el Li-Fi? Es una “nueva” tecnología que transmite datos mediante luz visible, en lugar de ondas de radio como el Wi-Fi convencional. Este desarrollo funciona a través de:

Bombillas LED inteligentes

Modulación de luz en frecuencias entre 400 y 800 THz

Dispositivos con fotoreceptores que interpretan la señal.

Cabe decir que todos estas señales son imperceptibles para el ojo humano, pero permiten una transmisión de datos continua, además de extremadamente rápida.

Li-Fi modula bombillas LED a velocidades imperceptibles (400-800 THz), parpadeando millones de veces por segundo|“Gemini IA”

¿Por qué el Li-Fi es más rápido que el Wi-Fi?

La clave se encuentra en el espectro, mientras el Wi-Fi utiliza ondas de radio saturadas, el Li-Fi aprovecha un espectro mucho más amplio: el de la luz visible. Esto permite que se puedan alcanzar velocidades hasta 100 veces superiores en condiciones experimentales, además de una menor latencia y mayor eficiencia energética.

De hecho, al no depender de radiofrecuencia, no genera interferencias, lo que lo hace ideal para entornos con alta densidad de dispositivos como oficinas, hospitales o aeropuertos. La Universidad de Cambridge confirma: Li-Fi es 10 veces más eficiente energéticamente. Su espectro lumínico ofrece 10 mil veces más ancho de banda que radiofrecuencias saturadas.

El profesor Harald Haas, es conocido como el “padre de Li-Fi”, cuya investigación pionera en Cambridge está ayudando a transformar la comunicación inalámbrica de alta velocidad|Universidad de Cambridge

¿Es más seguro el Li-Fi?

Sí, y este es uno de sus puntos más fuertes, ya que a diferencia del Wi-Fi, la señal de Li-Fi no atraviesa paredes, solo funciona bajo línea directa de luz, por lo que se reduce considerablemente el riesgo de ciberataques externos

Esto lo convierte en una opción atractiva para sectores que requieren alta seguridad, como el financiero e incluso el gubernamental. Aunque el Li-Fi representa un avance significativo, aún enfrenta desafíos importantes ya que requiere iluminación activa constante, además de que necesita infraestructura especializada, pero su implementación masiva se encuentra en desarrollo.

Internet ultrarrápido: ¿Puede el Li-Fi reemplazar al Wi-Fi?

Conforme a expertos y organismos como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), el escenario más probable a corto plazo es una convivencia entre Li-Fi y Wi-Fi, más que un reemplazo inmediato.

Más velocidad, mayor seguridad y eficiencia energética podrían redefinir la forma en que nos conectamos; con estándares emergentes, además de avances tecnológicos acelerados, el Li-Fi se perfila como una pieza clave en la evolución de la conectividad global. Pero la gran pregunta sigue abierta: ¿estamos realmente listos para un internet que dependa de la luz en lugar del aire?