Granizo, tormentas e intensos vientos: Estas son las alcaldías que están bajo Alerta Amarilla

¡Atención, capitalinos! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó Alerta Amarilla ante las condiciones adversas metereológicas que se esperan en las próximas horas por lluvias en CDMX.

Los recientes reportes señalan que son 16 alcaldías las que tendrán intensas lluvias y también posible caída de granizo, por lo que recomendaron extremar precauciones, aunado a que 10 demarcaciones tendrán vientos.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 28/06/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/qBhSkQ177Y — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 28, 2026

¿Qué alcaldías tendrán fuertes rachas de viento este domingo?

Además de las lluvias, las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla por la presencia de fuertes rachas de viento en 10 alcaldías de la Ciudad de México. La medida estará vigente en las siguientes demarcaciones:



Azcapotzalco

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, entre las 17:15 y las 20:00 horas de este domingo se prevén rachas de viento de entre 50 y 59 kilómetros por hora. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, mantenerse alejada de árboles, lonas y estructuras que pudieran desprenderse, así como asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Recomendaciones para evitar riesgos durante las lluvias

Protección Civil pidió a la ciudadanía tomar medidas preventivas tanto dentro como fuera de casa. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

