Granizo, tormentas e intensos vientos: Estas son las alcaldías que están bajo Alerta Amarilla
Las lluvias en CDMX golpearán con fuerza distintas alcaldías por lo que las autoridades activaron la Alerta Amarilla; se espera la caída de granizo.
¡Atención, capitalinos! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó Alerta Amarilla ante las condiciones adversas metereológicas que se esperan en las próximas horas por lluvias en CDMX.
Los recientes reportes señalan que son 16 alcaldías las que tendrán intensas lluvias y también posible caída de granizo, por lo que recomendaron extremar precauciones, aunado a que 10 demarcaciones tendrán vientos.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 28/06/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 28, 2026
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¿Qué alcaldías tendrán fuertes rachas de viento este domingo?
Además de las lluvias, las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla por la presencia de fuertes rachas de viento en 10 alcaldías de la Ciudad de México. La medida estará vigente en las siguientes demarcaciones:
- Azcapotzalco
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, entre las 17:15 y las 20:00 horas de este domingo se prevén rachas de viento de entre 50 y 59 kilómetros por hora. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, mantenerse alejada de árboles, lonas y estructuras que pudieran desprenderse, así como asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Recomendaciones para evitar riesgos durante las lluvias
Protección Civil pidió a la ciudadanía tomar medidas preventivas tanto dentro como fuera de casa. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Llevar paraguas o impermeable si es necesario salir.
- Mantener limpias las coladeras cercanas al domicilio y retirar basura u objetos que puedan impedir el paso del agua.
- Evitar tirar grasas, aceites o desperdicios al drenaje, ya que favorecen los taponamientos y aumentan el riesgo de inundaciones.
- No caminar ni conducir por calles con encharcamientos profundos o zonas inundadas.
- Manejar con mayor precaución, pues las lluvias pueden reducir la visibilidad y arrastrar ramas, basura u otros objetos hacia la vialidad.
- Alejarse de árboles, postes, cables eléctricos, bardas y anuncios espectaculares que puedan representar un peligro debido al viento o al reblandecimiento del suelo.