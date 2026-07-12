¡Se cae el cielo en la CDMX! Lluvias torrenciales y granizo golpean varias alcaldías; activan alerta amarilla

¡Se cae el cielo en la CDMX! La tarde de este domingo comenzó con un panorama complicado y es que las lluvias volvieron a hacerse presentes en distintas zonas de la capital y, ante el pronóstico de precipitaciones fuertes acompañadas de posible caída de granizo, las autoridades activaron la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías.

¿A qué hora comenzará a llover en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las condiciones meteorológicas podrían mantenerse entre las 15:00 y las 22:00 horas, periodo en el que se esperan acumulados de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, además de posibles tormentas con granizo.

El llamado es a mantenerse atentos a las condiciones del clima, ya que este tipo de fenómenos puede provocar encharcamientos, reducción de la visibilidad al conducir, caída de ramas e incluso afectaciones en la movilidad de distintas zonas de la capital.

Mientras el pronóstico se mantiene para toda la ciudad, algunas demarcaciones ya comenzaron a resentir los efectos de las precipitaciones desde las primeras horas de la tarde.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 12/07/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/qJnvQ0o7XR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 12, 2026

¿Qué alcaldías ya registran lluvias y caída de granizo?

De acuerdo con el reporte más reciente de Protección Civil, las lluvias de mayor intensidad, acompañadas de caída de granizo, ya se presentan en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

En tanto, las precipitaciones de intensidad ligera a moderada se registran en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tláhuac, aunque las condiciones podrían intensificarse conforme avance la tarde.

Las autoridades señalaron que el resto de las alcaldías también podría registrar lluvias importantes durante las próximas horas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones si es necesario salir de casa.

#TenemosLluvia ⛈️ 🟠 | Chubascos y tormentas avanzan sobre la CDMX.



🚦Intensidad: MODERADA 🟡 - FUERTE 🔴 (actividad eléctrica y rachas de viento).



❗¿DÓNDE LLUEVE?



•⁠ ⁠#CDMX: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo,… pic.twitter.com/kl1inDDkdl — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 12, 2026

Autoridades llaman a extremar precauciones: Estas son las recomendaciones

Ante las condiciones previstas, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las lluvias.

Entre las principales medidas se encuentra llevar paraguas o impermeable, evitar tirar basura o grasas al drenaje para prevenir obstrucciones, así como barrer y mantener libres las coladeras cercanas a viviendas y negocios.

También se recomienda no caminar ni conducir por calles inundadas o con fuertes encharcamientos, ya que el nivel del agua puede ocultar baches, coladeras abiertas o corrientes que representen un peligro.

Quienes circulen en automóvil deberán hacerlo con mayor precaución, debido a que las lluvias pueden provocar la caída de ramas, árboles, anuncios o el arrastre de diversos objetos sobre la carpeta asfáltica.

Asimismo, las autoridades pidieron mantenerse alejados de árboles, muros, postes, cables eléctricos y espectaculares que presenten riesgo de caer por efecto del viento o el reblandecimiento del suelo.