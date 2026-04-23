Los Labubus podrían prohibirse por estar ligados a esclavitud moderna

Una investigación independiente confirmada por The New York Times ha revelado que la ropa de los virales muñecos Labubu, producidos por la gigante china Pop Mart, contiene algodón de la región de Xinjiang. El hallazgo sitúa a la empresa en una crisis legal, ya que el uso de materiales de esta zona está estrictamente prohibido en Estados Unidos bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA) de 2021. La noticia ha provocado que legisladores estadounidenses exijan el veto inmediato de la marca en su país, que apenas el año pasado registró un crecimiento del 700% en el mercado americano.

Las pruebas a los muñecos demostraron que vienen de la región

La investigación utilizó análisis de isótopos, una técnica de alta precisión que permite identificar el origen geográfico del algodón mediante su "firma" química.

Se analizaron 20 muñecos auténticos (verificados mediante códigos QR) que arrojaron positivo para algodón cultivado en Xinjiang, principalmente en las camisetas y accesorios textiles de los juguetes.

Pop Mart declaró que iniciará una investigación interna, asegurando que solo un pequeño porcentaje de sus productos utiliza algodón y que buscarán materiales alternativos para el mercado de EE. UU.

Xinjiang: Una región acusada de esclavitud moderna

El uso de algodón de Xinjiang no es un tema menor. Esta región produce más del 90% del algodón de China y el 20% del suministro mundial, pero está bajo la lupa internacional por graves violaciones a los derechos humanos contra la minoría uigur, un grupo étnico mayoritariamente musulmán.

Grupos de derechos humanos y la ONU han documentado detenciones masivas en "campamentos de reeducación", esterilizaciones forzadas y programas de trabajo impuestos por el Estado que expertos califican como crímenes de lesa humanidad.

Apenas en marzo de este año, Beijing aprobó una Ley de "Unidad Étnica" que obliga a las minorías a aprender mandarín y prohíbe la enseñanza de lenguas nativas (tibetano, uigur, mongol) en escuelas. Críticos señalan que esta legislación es el marco legal para borrar la identidad cultural de estos grupos y forzar su asimilación a la mayoría Han.

¿Quiénes son los Uigures?

Son un grupo étnico de origen centroasiático, mayoritariamente musulmán, que posee su propio idioma (de raíz turca). En la región de Xinjiang habitan aproximadamente 12 millones de personas de esta comunidad.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en E.U., el gobierno chino utilizó la "guerra global contra el terrorismo" como narrativa para intensificar la vigilancia y represión contra los uigures, tildándolos de población con tendencias separatistas.

Beijing ha impulsado programas de asentamiento para aumentar la población de la etnia Han (la mayoría dominante en China) en Xinjiang. Expertos estiman que decenas de miles de uigures han sido trasladados forzosamente fuera de su región bajo el esquema de programas de trabajo.

Naciones Unidas y el Departamento de Estado de E.U. han denunciado el uso de campos de internamiento y programas de esterilización forzada. Estados Unidos ha calificado formalmente estas acciones como un genocidio.

La vigilancia no se limita a las fronteras chinas; críticos del gobierno y sus familiares han desaparecido o han sido detenidos incluso estando en el extranjero, como parte de una estrategia de silenciamiento global.

The Trump administration has determined that China has committed genocide and crimes against humanity against Uyghur Muslims and ethnic and religious minority groups who live in Xinjiang, a remote region in China's far west. https://t.co/eDz5BXpqoC — CNN (@CNN) January 19, 2021

¿El fin de Labubu en EE. UU.?

La administración estadounidense, bajo la dirección del Secretario de Estado Marco Rubio (arquitecto de la ley contra el trabajo forzado), enfrenta ahora la presión de implementar sanciones severas.

La Lista de Entidades: Si Pop Mart es incluida en la "lista negra", todos sus productos podrían ser confiscados en la frontera, sin importar si contienen algodón o no.

Si Pop Mart es incluida en la "lista negra", todos sus productos podrían ser confiscados en la frontera, sin importar si contienen algodón o no. Presión Legislativa: El congresista Christopher H. Smith advirtió que "si Pop Mart no puede probar que sus muñecos están libres de mano de obra esclava, las aduanas tienen la autoridad para detener todas las importaciones".

Un fenómeno mundial ligado a trabajos forzados y esclavitud

Labubu, creado por el artista Kasing Lung, se convirtió en un fenómeno global gracias a celebridades como Rihanna y Naomi Osaka. Para China, el éxito de Pop Mart representaba una de las pocas victorias de sus marcas de consumo en el extranjero. Sin embargo, este escándalo de trazabilidad textil amenaza con convertir al "monstruo tierno" en un símbolo de la explotación laboral que el mundo intenta erradicar.