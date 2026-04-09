Hacker afirma haber filtrado 10 petabytes de presuntos secretos militares de una supercomputadora en China

Un pirata informático bajo el alias de "FlamingChina" asegura haber perpetrado el que podría ser el mayor robo de datos en la historia de China.

El presunto ataque, dirigido al Centro Nacional de Supercomputación (NSCC) en Tianjin, habría resultado en la extracción de 10 petabytes de información confidencial. Según el atacante, el botín incluye planos de misiles y documentos de defensa altamente clasificados, una afirmación que, de confirmarse, expondría una vulnerabilidad crítica en la infraestructura tecnológica de Beijing.

La magnitud del supuesto botín

Aunque la autenticidad total del conjunto de datos está bajo investigación, las muestras analizadas por expertos en ciberseguridad sugieren que la filtración es real.

Información sensible: El hacker sostiene que los datos incluyen investigaciones en ingeniería aeroespacial, simulaciones de fusión y bioinformática vinculadas a organizaciones de alto nivel.

El hacker sostiene que los datos incluyen investigaciones en ingeniería aeroespacial, simulaciones de fusión y bioinformática vinculadas a organizaciones de alto nivel. Documentos "secretos": Expertos que revisaron las muestras publicadas en Telegram hallaron archivos marcados como "secretos" en chino, junto con representaciones técnicas de equipo militar.

El método: Una presunta falla de arquitectura

El atacante relató a investigadores haber accedido al sistema a través de un dominio VPN comprometido, operando durante seis meses sin ser detectado.

Extracción silenciosa: El hacker habría utilizado una botnet para descargar los datos de forma distribuida, evitando así activar las alertas de seguridad del centro.

El hacker habría utilizado una para descargar los datos de forma distribuida, evitando así activar las alertas de seguridad del centro. Venta en criptomonedas: El acceso al conjunto completo de datos se estaría ofreciendo por cientos de miles de dólares, mientras que una "vista previa" limitada ya circula por un costo de miles de dólares en el mercado negro digital.

Vulnerabilidades bajo la lupa

De ser cierta, esta brecha de seguridad confirmaría las advertencias del propio Libro Blanco de Seguridad Nacional de China, que recientemente calificó la ciberseguridad como una prioridad debido a sus debilidades históricas. Expertos como Dakota Cary señalan que, en su carrera por liderar la Inteligencia Artificial, China podría haber dejado rezagada la protección de sus supercomputadoras, que sirven a más de 6,000 clientes estratégicos.