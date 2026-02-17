¡No le queda de otra! Marx Arriaga recibe oficio de despido y abandona oficinas de la SEP

Este martes 17 de febrero se confirmó la salida definitiva de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de recibir la notificación oficial de su cese por parte de la Unidad de Administración y Finanzas.

El ahora exdirector de Materiales Educativos, quien permanecía en sus oficinas desde el pasado viernes a la espera de una resolución, anunció que se retirará del inmueble en los próximos minutos, cerrando así u n ciclo marcado por la imposición ideológica en los libros de texto gratuitos .

La cronología de la salida de Marx Arriaga de la SEP

El viernes, cuando ya se perfilaba el relevo en la Dirección de Materiales Educativos, Marx Arriaga decidió permanecer en su espacio de trabajo dentro de la SEP, mientras avanzaba el proceso interno.

El lunes, la Secretaría confirmó cambios en la estructura del puesto que ocupaba. La plaza fue convertida en un cargo de libre designación, movimiento administrativo que implica la remoción del titular anterior; ese mismo día fue designada una nueva directora para el área.

"Por instrucción del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, es nombrada nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) la pedagoga y poeta indígena Nadia López García, con efectos a partir del 16 de febrero del año en curso", informó en un boletín informativo el gobierno de México.

Aunque el nombramiento ya estaba oficializado, Marx Arriaga continuó dentro de las oficinas de la SEP durante el fin de semana y el inicio de la semana laboral. Desde el inmueble realizó transmisiones en redes sociales donde explicó su postura frente al relevo y advirtió que no dejaría su oficina hasta recibir un oficio oficial sobre su despido.

Mientras tanto, personal de la SEP comenzó el procedimiento interno de reorganización del espacio, incluyendo el retiro de documentos y objetos vinculados a la gestión anterior.

El oficio que marca el final de Marx Arriaga en la SEP

La notificación entregada este martes por la Unidad de Administración y Finanzas dejó sin margen administrativo a Marx Arriaga. Con el oficio formal, la separación del cargo quedó oficialmente ejecutada.

Tras recibir el documento, Marx Arriaga anunció que se retiraría del edificio en los minutos siguientes, concluyendo así su permanencia física en la sede de la SEP.

El contexto en torno a la gestión de Marx Arriaga

Durante su paso por la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, la elaboración de libros de texto generó debates públicos y cuestionamientos por parte de legisladores y sectores educativos.

En diciembre pasado, diputados de oposición solicitaron formalmente la destitución de Marx Arriaga ante la SEP, al considerar que los libros de texto elaborados bajo su coordinación no garantizaban pluralidad en los contenidos.

Legisladores argumentaron que algunos apartados incorporaban enfoques que, a su juicio, debían revisarse para asegurar equilibrio pedagógico y apego a criterios técnicos.

La petición fue presentada a través de exhortos públicos y posicionamientos en tribuna, donde se pidió que la SEP evaluara el desempeño del entonces director de Materiales Educativos.