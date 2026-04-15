McDonald’s lanza sus McTríos Mundialistas en México junto a Tajín

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA, McDonald's presenta en México una de sus apuestas más esperadas: los desarrollados en colaboración con Tajín.

Se trata de la primera vez que ambas marcas se unen en el país, tras colaboraciones en otros mercados donde los productos se han convertido en tendencia.

Especial

Un menú inspirado en el futbol global

La propuesta reúne sabores inspirados en distintas partes del mundo, en línea con la pasión que despierta el futbol a nivel internacional.

Entre las opciones destacan:



McFrancia : pollo con Creamy Mustard

: pollo con Creamy Mustard McUSA: carne de res con BBQ

carne de res con BBQ McMéxico (pollo y res): con salsa Tajín

Además, se suman las Papas Bravas, una nueva versión de las papas clásicas con salsa especial y trozos de tocino.

Edición limitada con tiempo definido

Los McTríos Mundialistas estarán disponibles del 14 de abril al 8 de junio, durante un periodo limitado.

Este tipo de lanzamientos, ligados a eventos globales, suelen generar alta demanda, especialmente considerando que las versiones con Tajín han sido de las favoritas en otros países.

Especial

Una experiencia pensada para el momento

Más allá del menú, la propuesta incluye elementos como un pan de mayor tamaño y un empaque especial que celebra la emoción del futbol.

Con esto, McDonald's busca conectar con el ambiente mundialista a través de una experiencia que combina sabor, cultura y ocasión.

