McDonald’s lanza sus McTríos Mundialistas en México junto a Tajín
A los McTríos de McDonald’s se suman las Papas Bravas, una nueva versión de las papas clásicas con salsa especial y trozos de tocino.
En el marco de la Copa Mundial de la FIFA, McDonald's presenta en México una de sus apuestas más esperadas: los desarrollados en colaboración con Tajín.
Se trata de la primera vez que ambas marcas se unen en el país, tras colaboraciones en otros mercados donde los productos se han convertido en tendencia.
Un menú inspirado en el futbol global
La propuesta reúne sabores inspirados en distintas partes del mundo, en línea con la pasión que despierta el futbol a nivel internacional.
Entre las opciones destacan:
- McFrancia: pollo con Creamy Mustard
- McUSA: carne de res con BBQ
- McMéxico (pollo y res): con salsa Tajín
Además, se suman las Papas Bravas, una nueva versión de las papas clásicas con salsa especial y trozos de tocino.
Edición limitada con tiempo definido
Los McTríos Mundialistas estarán disponibles del 14 de abril al 8 de junio, durante un periodo limitado.
Este tipo de lanzamientos, ligados a eventos globales, suelen generar alta demanda, especialmente considerando que las versiones con Tajín han sido de las favoritas en otros países.
Una experiencia pensada para el momento
Más allá del menú, la propuesta incluye elementos como un pan de mayor tamaño y un empaque especial que celebra la emoción del futbol.
Con esto, McDonald's busca conectar con el ambiente mundialista a través de una experiencia que combina sabor, cultura y ocasión.