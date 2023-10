Inicia vacunación contra COVID-19 en México; solo aplicarán Sputnik y Abdala

México inició la campaña de vacunación contra COVID-19 con dosis de Abdala y Sputnik, vacunas que han sido ampliamente cuestionadas por su eficacia para contrarrestar el virus que dejó más de 300 mil muertos en todo el país.

La historia de Don Salvador, un señor de 66 años que habló con Fuerza Informativa Azteca, será la de millones de mexicanos, no tendrán otra opción que recibir estas vacunas y sólo podrán acceder a ellas si están en uno de los considerados grupos vulnerables de atención.

“Fueron creadas (Abdala y Sputnik) con base a la variante original, la cual apareció hace cuatro años, durante todo este tiempo hemos visto cómo el virus ha cambiado”, explicó Francisco Moreno, médico especialista en Infectología.

Vacunas no estarán disponibles para todos

En esta etapa, la Secretaría de Salud estima aplicar 19 millones y medio de dosis, pero solo a grupos vulnerables. Con ello, la atención se reduce al no liberar las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud.

“Si una persona no es adulto mayor, si una persona no tiene diabetes, si no tiene factores de riesgo, pero quiere vacunarse pues no puede, porque está siendo una dictadura sanitaria”, expresó Éctor Jaime, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Esta política va de la mano de un modelo que impulsa la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el que sigue sin aprobar la venta de vacuna a través de particulares.

“Tal vez en las próximas semanas puedan obtener la autorización definitiva y si es así, se puede comercializar”, declaró Ruy López Ridaura.

¿Cuáles son las vacunas aprobadas por la OMS?

Hasta el momento, las diez vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud son las siguientes:

Pfizer/BioNTech

AstraZeneca/Oxford

Janssen

Moderna

Sinopharm

Sinovac

Bharat

Novavax

Cansino

Valneva

“La OMS sigue evaluando otras vacunas en ensayos clínicos y preclínicos. Además, la autoridad nacional regulatoria (ANR) de algunos países autorizó el uso de otras vacunas contra COVID-19 en su territorio”, añade la OMS. Mientras tanto, en México se aplicará Abdala y Sputnik.