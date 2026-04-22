¿Sabías que el cuerpo humano guarda secretos que desafían nuestra comprensión de la identidad? Uno de los más intrigantes es el microquimerismo, un fenómeno biológico en el que una persona puede albergar células de otro individuo durante años e incluso durante toda la vida.

Este descubrimiento despertó el interés de la comunidad científica, ya que cambia la forma en que entendemos el organismo humano, el sistema inmunológico y además de la relación entre madre e hijo.

¿Cómo sucede el microquimerismo?

El microquimerismo sucede principalmente durante el embarazo. A través de la placenta, existe un intercambio natural de células entre la madre y el feto:

Células del bebé pasan al cuerpo de la madre (celular fetales)



Células de la madre pasan al cuerpo del bebé ((celular maternas).

Pero lo más sorprendente de esto, es que estas células no desaparecen tras el nacimiento. Investigaciones recientes demostraron que pueden permanecer activas durante décadas en distintos órganos.

¿Dónde se alojan estas células?

Los estudios revelan que se han detectado células “ajenas” en varias partes del cuerpo, incluyendo:

El cerebro



El corazón



El hígado



La piel.

En algunos casos, mujeres que tuvieron hijos varones presentan células con cromosoma y en su organismo incluso muchos años después del parto.

Microquimerismo: ¿Es bueno o malo para la salud?

El impacto del microquimerismo en la salud sigue siendo objeto de investigación, pero existen al menos dos grandes líneas de estudio:

Posibles beneficios

Algunos científicos sugieren que estas células podrían ayudar en la reparación de tejidos e incluso a fortalecer la respuesta del sistema inmunológico

Posibles riesgos

También se ha explorado su relación con enfermedades autoinmunes como el Lupus y la esclerosis sistémica. Sin embargo, aún no está claro si el microquimerismo contribuye a estas enfermedades o si, por el contrario, intenta combatirlas.

El microquimerismo: Más allá del embarazo

Aunque el embarazo es la causa más común, el microquimerismo también puede presentarse en otros contextos como en transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y en la interacción celular entre hermanos durante la gestación.

El microquimerismo plantea una idea revolucionaria: el cuerpo humano no es completamente individual, sino una especie de mosaico biológico que puede contener rastros de otras personas.

Este fenómeno abre nuevas líneas de investigación en medicina, sino que también plantea preguntas profundas acerca de la identidad, la biología y la conexión humana.