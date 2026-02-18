Conductor ebrio choca contra semáforo e intenta huir a pie | Mientras Dormía

Un automovilista puso en jaque la seguridad vial en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), al chcoar su vehículo contra la base de un semáforo esta madrugada mientras usted dormía.

El incidente ocurrió en el cruce de Canal del Norte y Ferrocarril Hidalgo, en la colonia Felipe Pescador. Testigos del hecho relataron que el coche avanzaba de forma irregular e invadía carriles hasta que chocó violentamente contra la estructura metálica.

Bomberos y paramédicos acudieron de inmediato al lugar para evaluar el estado del conductor. El hombre logró salir por su propio pie del vehículo destrozado, pero mostraba signos evidentes de intoxicación. Personal médico lo atendió en el sitio y descartó lesiones graves. Elementos policiacos lo aseguraron después para deslindar responsabilidades y evitar más riesgos en la zona.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



En la alcaldía Cuauhtémoc, un conductor presuntamente ebrio se estrelló contra la base de un semáforo en calles de la colonia Felipe Pescador.



En Cuautitlán Izcalli, un ataque armado frente a una vulcanizadora en la colonia Santa María Guadalupe La… pic.twitter.com/FugoIrPT1q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2026

Ataque armado sacude Cuautitlán Izcalli: Cinco baleados frente a vulcanizadora

Horas después, el Estado de México vivió una escena de terror con un ataque armado que dejó cinco personas baleadas. Los hechos se desarrollaron frente a una vulcanizadora, en la esquina de Vía Gustavo Baz y calle Amapola, en la colonia Santa María Guadalupe La Quebrada, municipio de Cuautitlán Izcalli.

Las detonaciones alertaron a vecinos de la zona, quienes reportaron el caos inmediato. Cuatro hombres murieron en el sitio por las heridas de bala, mientras que un quinto falleció más tarde en un hospital. La violencia irrumpió cuando las víctimas se reunían en el exterior del negocio.

Policía estatal y personal del Ejército Mexicano acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes. Peritos de la Fiscalía del Edomex recogieron casquillos y evidencias clave en medio de la noche. Hasta el momento, no reportan personas detenidas tras este ataque armado.