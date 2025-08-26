César Contreras

Estadounidense es atacado con cuchillo en tranvía de Alemania; su familia pide ayuda
El agresor del turista estadounidense primero fue detenido y después quedó en libertad; el joven trató de defender a un grupo de mujeres en el tren de Alemania.
El agresor del turista estadounidense primero fue detenido y después quedó en libertad; el joven trató de defender a un grupo de mujeres en el tren de Alemania.
Diversos ministerios de Argentina comunicaron la decisión sobre el Cártel de los Soles; María Corina Machado agradeció el apoyo del mandatario Javier Milei.
La dueña de una de las mascotas fallecidas relató cómo se enteró de la noticia; las autoridades encontraron a los perros muertos en el centro de cuidados.
Stephen Miller incluso mencionó a otros países como Irak o Etiopía en su comparación con la CDMX; ¿qué dicen los datos sobre delitos en la capital de México?
Los organizadores de este campo de entrenamiento aseguran que se trata de “capacitación patriótica” para los niños de Rusia; expertos critican estas clases.
Los policías buscaban registrar la casa de un hombre en una villa de Australia, cuando el sospechoso desató el tiroteo contra los agentes; escapó al bosque.
Los policías de Tonalá estaban en una patrulla cuando tres sujetos en otro vehículo les dispararon; además, una pareja fue atacada a balazos en su casa.
A inicios de agosto de 2025, las autoridades encontraron cuatro cadáveres de hombres en el río Sena; un vagabundo que estuvo con las víctimas es investigado.
Cinco periodistas que trabajaban para diversos medios de comunicación, entre ellos, la agencia Reuters, murieron tras el ataque; Israel dice que investigará.
¿Cuándo es el primer puente y cuáles son los días festivos próximos? Te contamos con detalle las fechas del calendario de la SEP para el siguiente ciclo.
Antonia Sánchez se ha preparado toda su vida en el atletismo; quiere representar a México en las siguientes competencias de Lima y los Olímpicos de Los Ángeles.
Muchas madres realizan la limpia con huevo a los bebés cuando ellos se sienten mal; los médicos explican qué es lo que realmente sucede en este proceso.