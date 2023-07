Campaña “Todos Somos Florida” resuena entre migrantes

Rigoberto Quintana lleva 48 años viviendo en Estados Unidos; vivió y trabajó sin documentos legales muchos años, hoy está enfermo: “Mi trabajo ha sido el roofing -un trabajo que nadie quiere hacer por sucio, por peligroso, por pesado, ahora estoy enfermo de los pulmones gracias al chapopote y yo me pongo a favor de los compañeros en Florida porque su trabajo es digno; recoger naranjas y cítricos no cualquiera lo hace con el calor que hace”. Aunque ya tiene muchos años que pudo legalizarse, él dice que la lucha de los migrantes en Florida es la de todos porque nuevamente demuestra la falta de respeto al trabajo que hacen.

👁 El próximo sábado 1 de julio entrará en vigor la ley SB 1718 en #Florida que criminaliza con hasta 15 años de prisión a quienes trasladen a indocumentados al estado del Sol. #migrantes https://t.co/Isws4SE03r — Voz de América (@VozdeAmerica) June 29, 2023

Una caravana bajo el nombre “Todos Somos Florida” salió de San Diego el viernes 23 de junio rumbo a Tallahase Fl, en su camino se les han sumado varios grupos que demostrarán su solidaridad a sus hermanos inmigrantes mandándole un mensaje al gobernador Ron DeSantis.

“Si logramos derrocar la controversial SB1070 en Arizona, lograremos derribar esta” ha repetido varias veces Luis Vega, un migrante que durante 2 años luchó para derrocar esta ley que en su momento se consideró la más dura contra los migrantes, hasta que en 2012 la Corte declaró varios puntos anticonstitucionales. “Ahora me toca apoyar así como lo hicieron con nosotros cuando en Arizona vivíamos discriminación y racismo”, añadió.

¿En qué consiste la ley SB1718?

La ley obliga a las empresas de más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify para certificar que pueden trabajar legalmente, de encontrar irregularidades las empresas podrían enfrentar multas de hasta mil dólares diarios.

Los hospitales deberán preguntar estatus migratorio de los pacientes. “Yo creo que muchas personas en el sector médico sienten que violarán su juramento hipocrático, no es algo que nosotros como doctores debemos hacer, esto hará que muchas personas no busquen el cuidado médico que necesitan y les podrían salvar la vida”, me expresó la Dra. Andrea Soto, quien trabaja en un hospital en Los Ángeles y como muchos en su gremio se ha solidarizado con lo que está pasando en Florida.

Otro punto de la ley, es que no reconoce las licencias de conducir emitidas en varios estados para migrantes sin estatus migratorio legal, por lo que será un delito manejar con una y quien sea detenido puede enfrentar 60 días de cárcel y una multa de quinientos dólares.

Además convierte en delito el ingresar a Florida con una persona sin documentos legales ."De algún modo lo que buscan es que nuestra gente no llegue al estado del Sol; por eso nosotros ya estamos trabajando para apoyar, para lograr invalidar la ley así como sucedió en California con la Proposición 187 en California”, comentó Angélica Salas, directora de CHIRLA, que junto con otras Organizaciones Pro- inmigrantes ya trabajan para llevar la SB1718 a la Corte e invalidarla.

Llamado al Boicot

De acuerdo con información de Florida Policy Institute, los migrantes indocumentados forman parte del 10 por ciento de la fuerza laboral del Estado del Sol; un 37 por ciento trabajan en la agricultura seguido por un 23 por ciento en la construcción y el resto en servicios, las pérdidas económicas sin ellos sería de unos 12 mil millones de dólares.

A fin de mandar un mensaje de repudio hacia el gobernador Ron de Santis se ha llamado a un boicot económico, camioneros han llamado a un paro (no transportar productos); además se pide dejar de comprar productos fabricados en Florida y que los trabajadores hagan sentir su fuerza no presentados a sus empleos. Evelyn, quien lleva más de 30 años en el país se ha unido a esta campaña: “Creo no debemos dejarnos intimidar por esos gobernadores anti-inmigrantes, nosotros somos parte del impacto económico y del desarrollo en general de los Estados Unidos”.

El estado de Florida es el segundo proveedor de cítricos en el mundo y el mayor distribuidor de jugo de naranja en Estados Unidos, de ahí que el principal llamado a nivel nacional es a dejar de comprar ese producto durante los primeros días del mes de julio.

“Son los trabajadores migrantes los que se encargan de picar toda esa fruta; se imagina con el calor que hace en Florida y no les importa; a nosotros solo nos importa que nos dejen trabajar”, me compartió un migrante salvadoreño quien dice él nunca podrá retirarse.

“Tengo 70 años de vida, más de 20 aquí y no he podido arreglar y no importa, yo solo pido que me dejen trabajar porque no recibo beneficios de ningún lado”, añadió. Aunque está contento de vivir en un estado santuario de migrantes dice que nadie está exento y por eso “Todos Somos Florida”.