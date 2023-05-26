¿En qué consiste la ley SB 1718 del gobernador Ron DeSantis contra los migrantes en Florida?

Florida se convertirá en el estado con las leyes más severas contra migrantes en Estados Unidos, gracias a la propuesta de ley SB 1718 del gobernador Ron Desantis, quien además busca convertirse en el próximo presidente del país. ¿En qué consiste la legislación? Te explicamos las claves para entenderla.

La ley 1718 propone criminalizar a los migrantes indocumentados que residen en Florida, lo que ha ocasionado que muchos comiencen a abandonar el estado, ya que la ley entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Claves para entender la ley contra migrantes de Ron DeSantis en Florida

Multas a quienes contraten migrantes sin documentos

La legislación 1718 obliga a todas las empresas de Florida a certificar el estatus migratorio de sus empleados, aquellos que contraten gente sin documentos serán acreedores a multas de mil dólares al día.

Permisos para conducir

Florida invalidará las identificaciones y permisos para conducir de otros estados. En algunos sitios, como Nueva York, no se requiere un estatus migratorio para conseguir una licencia de conducir. A partir de ahora, solo será válida una identificación de Florida.

Estatus migratorio en hospitales

Los hospitales también deberán pedir el estatus migratorio de los pacientes para que puedan ser atendidos e informar trimestralmente al gobierno de Florida. También se contemplan sanciones para los nosocomios que no lo hagan.

Prohíbe transportar migrantes indocumentados

Ningún conductor podrá transportar migrantes indocumentados, quienes lo hagan serán acusados de tráfico de personas, por lo que podrían ser multados y hasta llevados a prisión. No importa si son familiares o un taxista que está transportando a una persona.

