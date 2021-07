Nacen trillizos en Coahuila: médicos del Seguro Social atienden parto de riesgo

En Coahuila, médicos del Seguro Social lograron el nacimiento exitoso de trillizos; la madre, una mujer de 28 años, cursó un embarazo primerizo de alto riesgo, según revelaron los especialistas. Los trillizos son una niña y dos niños que se encuentran en perfecto estado de salud, de acuerdo con información del IMSS.

En el procedimiento participaron médicos pediatras y anestesiólogos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 de Piedras Negras, Coahuila, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿En qué orden nacieron los trillizos?

La primera en nacer fue María, a las 09:45 horas; el segundo fue Francisco, a las 09:46, y Rodrigo un minuto después, a las 09:47 horas. La niña pesó 2.135 kilogramos y los niños 2 kilos con 100 gramos y otro el otro pequeño 2.365 kilogramos.

El doctor, Tomás Solís Cortez, director del HGZ No. 11, aeguró que al tratarse de un embarazo de alto riesgo, la paciente Faviola fue internada en el área de ginecología para un estrecho monitoreo de ella y los bebés. Solís Cortez dijo que la intervención se desarrolló sin eventualidades y los trillizos pasaron al área de neonatología y estuvieron en observación constante. El reporte médico sobre el estado de salud de los recién nacidos fue satisfactorio.

Los trillizos de la contingencia

Hace muchos años que el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 de Piedras Negras, Coahuila, no atendía un nacimiento múltiple. Faviola y su esposo expresaron su agradecimiento al personal de salud y al Instituto por la atención recibida en el HGZ No. 11, donde dijeron, siempre hubo un trato digno y cálido.



La mamá primeriza y sus trillizos recibieron la atención de la enfermera Cecilia Villarreal y el doctor José Roberto Menchaca Ortiz en Tococirugía; de los enfermeros Azeneth Ávila y Rafael Suárez, mientras que la cesárea estuvo a cargo de la ginecóloga Juanita Maltos Esquivel y su colega ayudante doctora María Isabel de la Torre Arroyo.