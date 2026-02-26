¿De átomos a curar el cáncer? Los secretos de la nanotecnología que cambiarán al mundo

La nanotecnología, campo multidisciplinario que manipula átomos y moléculas en escalas invisibles (a un nanómetro, la milmillonésima parte de un metro), para crear materiales revolucionarios para generar propiedades nuevas en la energía, en la medicina, etc.

Cabe decir que en un solo nanómetro caben siete átomos de oxígeno; el ADN mide 2 nanómetros. Esta precisión nos hace decir que lo esencial es invisible, pero transforma el mundo.

¿Qué es la nanotecnología?

El National Human Genome Research Institute (NHGRI), define la nanotecnología como "la comprensión y el uso de la materia en una escala atómica y molecular para fines industriales. Manipulación entre 1-100 nm con aplicaciones en genómica, medicina e ingeniería".

Por otra parte, la National Nanotechnology Initiative de Estados Unidos la define como: “Estructuras con al menos una dimensión de 1-100 nm, explotando efectos cuánticos”. En estricto sentido, la nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, dispositivos y sistemas funcionales mediante el control de la materia a nanoescala.

¿Cuál es el origen de la nanotecnología?

Richard Feynman, Premio Nobel de Física 1965, es pionero de la nanotecnología; en 1959 propuso manipular átomos: "Hay mucho espacio abajo"; de hecho, hasta propuso escribir la Enciclopedia Británica en una cabeza de aguja manipulando átomos, y ahora en 2026, ya se trabaja en nanorobots que realicen tareas microscópicas en cuerpos humanos.

Principales aplicaciones de la nanotecnología

Medicina

Nanopartículas dirigidas contra el cáncer (La FDA aprobó ~50 en 2025)



Nanopartículas dirigidas contra el cáncer (La FDA aprobó ~50 en 2025) Energía

Celdas solares con nanoeficiencia 50% (contra el 20% convencional).



Celdas solares con 50% (contra el 20% convencional). Agua

Membranas que nanofiltran 99.9% de contaminantes.

¿Qué hace la nanotecnología en medicina?

Los nanorrobots son capaces de entregar fármacos directos a tumores cancerosos, destruyéndolos y sin dañar a los tejidos sanos; también pueden ayudar en diagnósticos ultrarrápidos, ya que detectan enfermedades de manera temprana, salvando millones de vidas.

¿Cómo impacta la nanotecnología en energía y medio ambiente?

En este rubro, se dice que los paneles solares nanométricos capturan hasta un 50% más de luz, con lo que se pueden bajar los costos energéticos.

Por otra parte, los filtros nanotecnológicos purifican agua eliminando bacterias y metales pesados al 99.9%. Y en los materiales, el Grafeno, carbono de un átomo, es hasta 200 veces más resistente que el acero, además de ultra-conductivo.

¿Cuáles son sus aplicaciones industriales de la nanotecnología?

Hoy en día ya se trabaja en telas nanotecnológicas que resultan antibacterianas, impermeables y hasta térmicas; los sensores detectan gases tóxicos en partes por mil millones, mientras que los materiales ligeros revolucionan aviación y autos.

La nanotecnología ya genera unos 100 mil millones anuales globalmente, con proyecciones a 1 trillón para 2030; empresas como IBM y Samsung lideran, pero hasta México invierte vía CONACYT en nanosensores.

