Alerta científica: el inquietante motivo por el que virus y bacterias mutan en el espacio

La reciente evacuación anticipada de astronautas de la misión Crew-11 de la Estación Espacial Internacional (ISS) ha despertado preguntas y especulaciones. Aunque la NASA no reveló mayores detalles sobre uno de los cuatro astronautas que regresaron a Tierra antes de lo previsto a la Tierra, el contexto coincide con nuevos estudios científicos que advierten sobre algo inquietante: virus y bacterias pueden volverse más agresivos, resistentes e impredecibles en el espacio.

¡No se trata de una película de ciencia ficción! Investigaciones efectuadas por la NASA , la Agencia Espacial Europea (ESA) y universidades asociadas han demostrado que el entorno espacial altera profundamente el comportamiento de los microorganismos, con implicaciones directas para la salud humana, sobre todo en las misiones espaciales de larga duración.

¿Qué cambia para los virus en el espacio?

Lo primero que debemos saber es que en la Tierra, los virus dependen de corrientes de fluidos y gravedad para desplazarse y encontrar células huésped, pero en microgravedad, ese sistema desaparece. Los científicos han observado que, ante esta limitación, los virus modifican su estrategia de infección, activando mecanismos más agresivos para sobrevivir y reproducirse.

Estudios efectuados precisamente en la Estación Espacial Internacional han documentado aumentos en la virulencia, además de cambios genéticos que no se presentan en condiciones terrestres, según reportes publicados en revistas como Nature y Frontiers in Microbiology .

¿Qué pasa con las bacterias en el espacio?

Las bacterias, sometidas al estrés extremo del espacio (radiación cósmica, microgravedad y confinamiento), tienden a “atrincherarse”, es decir, que forman biopelículas más resistentes y activan genes asociados a la defensa y supervivencia.

Experimentos con Salmonella y E. coli en órbita mostraron que algunas cepas se volvieron más resistentes a antibióticos, un hallazgo confirmado por la misma NASA desde misiones anteriores.

Virus y bacterias en el espacio: ¿por qué esto preocupa a las agencias espaciales?

El sistema inmunológico de los humanos se debilita en el espacio, algo ampliamente documentado por la NASA, y si a esto se suma la presencia de microorganismos “entrenados” en microgravedad, aumenta el riesgo sanitario.

De hecho, algunos virus y bacterias expuestos al entorno de la Estación Espacial Internacional, han demostrado (al regresar a Tierra), una capacidad inusual para atacar infecciones resistentes, un fenómeno que hoy se estudia tanto como amenaza, como una posible herramienta médica futura.

Mientras la exploración espacial avanza hacia misiones a la Luna y Marte , la pregunta es inevitable; ¿estamos preparados para enfrentar a los microbios cuando la gravedad deja de ser nuestro aliado?