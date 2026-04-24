De la Suprema Corte al INE: Así se concentra el poder en México

La elección de los tres nuevos consejeros del INE ha dado mucho de qué hablar... ¿Qué le parece si lo analizamos juntos?

¿La democracia ha muerto? Esta semana se designó a 3 nuevos consejeros en el INE, los 3 relacionados con Morena. Pero, ¿por qué esto es un peligro?

Tenemos 3 poderes: El Ejecutivo, o sea, la presidencia, que le pertenece a Morena. El Legislativo, o sea, la Cámara de Diputados y de Senadores, en donde se votan las leyes, y en ambas la mayoría de votos la tiene Morena.

Y el Judicial, que se integra por jueces, magistrados y ministros, quienes, gracias a la última reforma, son elegidos por voto y muchos de ellos tienen relación con Morena.

El INE pierde imparcialidad tras nombramientos de los nuevos consejeros



La reciente designación de tres nuevos consejeros vinculados a Morena ha encendido las alarmas sobre el futuro de la democracia en México.



Con el control del Poder Ejecutivo, el Legislativo y la reciente… pic.twitter.com/INPxKeGR3W — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

Tan solo en la Suprema Corte, 7 de los 9 ministros son familiares, exfuncionarios, fundadores o aliados de Morena.

Además, desaparecieron los organismos autónomos que se encargaban de revisar que el gobierno hiciera su trabajo. Ahora es el gobierno el encargado de revisarse a sí mismo. ¿Tú crees que ellos mismos dirán que no hacen su trabajo?

Bueno, pues ahora van por el INE, que está encargado de las elecciones, de cuidar la transparencia de tu voto.

Al integrar a 3 perfiles relacionados con Morena como consejeros, se pone en riesgo la imparcialidad.

Pues su trabajo es vigilar a los partidos, declarar la validez de los procesos.

¿Qué pasa cuando el poder se vuelve juez y parte? ¿Cuando le das más poder al poder?

Deja de existir competencia; ya nadie se tiene que esforzar, pues los puestos ya están dados. Ya no existe el debate, por lo que no surgen nuevas ideas para hacer las cosas mejor. La justicia deja de existir, pues le sirve a alguien; la transparencia deja de ser transparente, pues tiene color, y tú, como ciudadano, pierdes incluso el derecho de elegir.