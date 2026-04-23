¡Adiós a la imparcialidad! Advierten que el INE ahora jugará a favor del oficialismo, entrevista en Hechos AM

El nombramiento de los tres nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) ha desatado una ola de críticas y una profunda preocupación por la autonomía de la institución. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y expresidente del IFE, advirtió que la llegada de estos perfiles representa un retroceso histórico que pone en riesgo el arbitraje de las próximas elecciones.

En entrevista, Ugalde señaló que de las tres personas designadas, solo una cuenta con experiencia electoral, mientras que otra es identificada por su cercanía directa con la Presidencia de la República. Con ello, las dos condiciones fundamentales para el cargo —imparcialidad y profesionalismo— han quedado comprometidas.

Un árbitro que “no marcará las faltas”

Para el analista, el riesgo principal es la formación de una mayoría de 7 u 8 consejeros que voten sistemáticamente a favor de los intereses del partido oficial. Bajo esta nueva configuración, el INE pasaría de ser un juez imparcial a un facilitador del gobierno.

📢 Alerta democrática: Denuncian control oficialista en nombramientos del @INEMexico.



Sectores de la oposición han alzado la voz tras la designación de nuevos perfiles en el Instituto Nacional Electoral (INE), calificando el proceso como “amañado” y advirtiendo una consolidación… pic.twitter.com/OA3Fm1LPEc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

“En los hechos, el árbitro va a ser un árbitro que favorezca más a un lado de la competencia; un árbitro que probablemente no quiera sacar el silbato para marcar las faltas”, sentenció Ugalde, comparando la situación con un partido de fútbol donde se permite que un equipo “meta patadas” sin ser castigado.

Cancha dispareja: La muerte de la autonomía

El director de Integralia subrayó que el gran riesgo es dejar a la oposición en una desventaja permanente, pues el árbitro fallará a favor del “equipo grandote con la porra más grande”. Recordó que en los años 90, la autonomía del instituto logró poner orden ante el dominio del PRI, permitiendo la alternancia; un avance que hoy parece estar en peligro.

A pesar del panorama negativo en el cuerpo directivo, Ugalde resaltó un punto positivo: al no haber pasado la reforma electoral constitucional, la estructura del Servicio Profesional Electoral en todo el país queda intacta, lo que garantiza que los funcionarios de carrera sigan organizando las casillas con rigor técnico. Sin embargo, la cúpula que toma las decisiones relevantes, como el uso indebido de recursos públicos en campañas, queda bajo sospecha.