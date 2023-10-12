¡Panteón Rococó dará un concierto gratis! Será en el Tren Suburbano: ¿Cuándo y cómo asistir?

Los fans de Panteón Rococó están de fiesta, ya que la legendaria banda mexicana de ska ofrecerá un concierto muy especial en el Tren Suburbano. El evento se llevará a cabo hoy 12 de octubre de 2023 a las 16:00 horas, y será un espectáculo único que no te puedes perder.

No es la primera vez que grandes artistas se presentan en el Tren Suburbano. Hace apenas unos meses, La Gusana Ciega ofreció un concierto sorpresa en uno de los vagones, y recientemente los capitalinos pudieron disfrutar de un show en vivo de Insurpipol, la banda liderada por Dr. Shenka.

Concierto de Panteón Rococó será gratis

En este caso, Panteón Rococó será la próxima agrupación en armar un "toquín" en las instalaciones del Tren Suburbano. La banda, que fusiona el rock, ska y reggae, es una de las más populares de México y cuenta con una trayectoria de más de 20 años.

El concierto será gratuito y se llevará a cabo a lo largo de la ruta del Tren Suburbano, desde la estación Buenavista hasta Cuautitlán Izcalli. Los fans podrán disfrutar de un recorrido musical que incluirá éxitos de la banda como "La Dosis perfecta", "Vendedora de Caricias" y "La Carencia". Este evento es una oportunidad única para ver a Panteón Rococó en un ambiente íntimo y original. Si eres fan de la banda, no te lo puedes perder.

¿Quiénes son Panteón Rococó?

La banda mexicana de ska Panteón Rococó se formó hace más de 25 años y, desde entonces, ha logrado consolidarse como una de las más importantes del género en el mundo. Sus canciones, como "Vendedora de Caricias", "La Carencia", "Infiernos", "Esta Noche" y "Arréglame el Alma", son conocidas por su mensaje social y su ritmo contagioso.

El último álbum de Panteón Rococó, titulado "Ofrenda", fue lanzado en 2021. En Spotify, la banda tiene más de tres millones de oyentes mensuales. El estilo de la banda, que combina ska, rock y reggae, ha sido clave para su éxito. Sus ritmos y letras le dan identidad a una parte de la sociedad que busca ser escuchada.