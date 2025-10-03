Ollinka Méndez

No hay parches para el dolor: Escasez de medicamentos en México golpea a pacientes oncológicos
La crisis del sistema de salud en México se agudiza con escasez de medicamentos imprescindibles para pacientes oncológicos. Un panorama alarmante.
Cada 3 de octubre, se celebra el Día del Novio, ¿pero cuál es su significado y origen? ¿Cuál es su relación con las flores azules? Te lo contamos.
Este viernes 3 de octubre, la CDMX enfrentará un cambio drástico en su clima, con lluvias fuertes y tormentas eléctricas pronosticadas desde las 14:00 horas.
La amenaza a la Ley de Amparo alarma a familias de niños con cáncer, pues esta herramienta legal es vital para asegurar sus tratamientos oncológicos.
Una serie de incidentes violentos sacudió a la Zona Metropolitana de Guadalajara: un rescate en un motel, un asalto armado y un ataque familiar dejaron heridas.
El cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar, se aproxima al sistema solar. Descubierto el 1 de julio, su trayectoria hiperbólica promete un gran evento.
El cometa interestelar 3I/ATLAS, el mayor de su tipo hasta la fecha, se acerca al Sol y emite un resplandor verde inusual. Este fenómeno, previsto para octubre.
La Zona Metropolitana de Guadalajara contabilizó tres muertes, uno de ellos fue la localización del cuerpo de un hombre sobre una silla de ruedas.
Un trágico asalto la tarde del 30 de septiembre en Chalco cobró la vida de un policía de la CDMX, quien fue atacado mientras salía con su esposa.
Empleados del INAH protestan en la capital mexicana ante el inminente recorte presupuestario que podría agravar la precariedad laboral, exponen inestabilidad.