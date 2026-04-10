Pascua Ortodoxa vs Pascua Católica: La diferencia que provocó el cese al fuego en Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este viernes un alto el fuego de 32 horas en todos los frentes de Ucrania con motivo de la celebración de la Pascua Ortodoxa, aceptando una propuesta previa de su homólogo Volodimir Zelenski canalizada a través de negociadores estadounidenses.

El decreto del Kremlin instruye a las fuerzas rusas a detener las operaciones de combate desde las 16:00 horas del sábado 11 de abril (13:00 GMT) hasta el final del domingo, aunque mantiene a las tropas en alerta máxima para repeler posibles provocaciones, en lo que representa el primer respiro formal en las hostilidades desde que el conflicto entrara en su quinto año. Por su parte, Zelenski confirmó a través de sus canales oficiales que Ucrania realizará "pasos simétricos" para garantizar una festividad libre de amenazas, instando a Moscú a que este paréntesis humanitario se transforme en un movimiento real hacia la paz y no en un despliegue táctico para rearmar posiciones.

Ukraine has repeatedly stated that we are ready for symmetrical steps. We proposed a ceasefire during the Easter holidays this year and will act accordingly. People need an Easter free from threats and real movement toward peace, and Russia has a chance not to return to strikes… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2026

Pero ¿cuál es la diferencia entre la celebración de la Pascua Ortodoxa y la Pascua Católica?

Aunque ambas conmemoran la Resurrección de Jesús, sus métodos de cálculo y costumbres presentan matices fascinantes.

Aquí te los explicamos uno por uno

1. La diferencia en el calendario y el cálculo

Las fechas no coinciden todos los años por que cada iglesia utiliza un calendario diferente.

Calendario Gregoriano vs. Juliano: La Iglesia Católica utiliza el calendario Gregoriano (introducido en 1582), mientras que la Iglesia Ortodoxa mantiene el calendario Juliano (de Julio César). Actualmente, existe una diferencia de 13 días entre ambos.

La Iglesia Católica utiliza el calendario (introducido en 1582), mientras que la Iglesia Ortodoxa mantiene el calendario (de Julio César). Actualmente, existe una diferencia de entre ambos. El cálculo de la fecha: Católicos: La Pascua cae el primer domingo después de la primera luna llena tras el inicio de la primavera (21 de marzo). Siempre ocurre entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Ortodoxos: Siguen una regla adicional: la Pascua debe ocurrir después de la Pascua Judía (Pésaj) . Esto se debe a que, según el Nuevo Testamento, Jesús celebró el Pésaj antes de su crucifixión y resurrección. Por ello, su fecha oscila entre el 4 de abril y el 8 de mayo.



2. Tradiciones y Simbolismos: El Huevo de Pascua

En ambas tradiciones, el huevo representa la nueva vida y la resurrección, pero su decoración varía según la geografía:

En la Iglesia Católica: Es común la búsqueda de huevos (asociada a antiguos ritos de fertilidad agrícola). Los agricultores solían enterrar huevos en los campos para transferir su "fuerza" al suelo.

Es común la búsqueda de huevos (asociada a antiguos ritos de fertilidad agrícola). Los agricultores solían enterrar huevos en los campos para transferir su "fuerza" al suelo. En la Iglesia Ortodoxa: * Grecia: Se tiñen de color rojo intenso , simbolizando la sangre de Cristo. Ucrania: Se crean las famosas Pysanky , huevos decorados con diseños geométricos y naturales extremadamente intrincados. Rusia: Son tradicionales los huevos de madera decorados con motivos folclóricos. |MOSKVA News Agency



3. La Semana Santa (Semana Mayor)

Aunque el significado de los días es similar, hay variaciones en el inicio y en ciertos ritos:

El inicio:



Ortodoxos: La Semana Santa es precedida por el Sábado de Lázaro (este año el 12 de abril), que marca el fin de la Cuaresma (que para ellos inicia un lunes de ceniza).

La Semana Santa es precedida por el (este año el 12 de abril), que marca el fin de la Cuaresma (que para ellos inicia un lunes de ceniza). Católicos: Inicia formalmente con el Domingo de Ramos, conmemorando la entrada de Jesús a Jerusalén con palmas (símbolo de realeza) y olivos (símbolo de paz).

Días Clave:



Jueves Santo: Ambas iglesias conmemoran la Última Cena . Los católicos lo llaman "Maundy Thursday" (Jueves de Mandato), nombre que también refiere a la vestimenta blanca del sacerdote y el paño que cubre el crucifijo. Es el día de la institución de la Eucaristía.

Ambas iglesias conmemoran la . Los católicos lo llaman "Maundy Thursday" (Jueves de Mandato), nombre que también refiere a la vestimenta blanca del sacerdote y el paño que cubre el crucifijo. Es el día de la institución de la Eucaristía. Viernes Santo: Conmemora la Crucifixión. Católicos: Realizan el Vía Crucis a las 3:00 p. m., recorriendo las estaciones que narran el calvario de Jesús. Ortodoxos: El servicio se centra en la lectura de 12 evangelios . Al final, se coloca una cruz en el centro de la iglesia para ser venerada.

Sábado Santo: Católicos: Día de silencio y altar vacío. La Cuaresma termina este día. Ortodoxos: Llamado "Gran Sábado". Se utiliza un lienzo bordado con la imagen del entierro de Cristo (Epitaphios) y se realiza una vigilia pascual que termina justo antes de la medianoche.



4. El fin de la abstinencia

Una tradición ortodoxa muy arraigada es la bendición de las canastas de comida. Tras el estricto ayuno de 40 días (Cuaresma), los fieles llevan canastas con pan, queso, carne, huevos, mantequilla y sal a la iglesia para ser bendecidos, celebrando que finalmente pueden volver a consumir productos de origen animal.

En la tradición católica, el Domingo de Resurrección se centra en la Misa de Pascua, el mensaje Urbi et Orbi del Papa desde el Vaticano y las reuniones familiares para compartir un banquete festivo.

