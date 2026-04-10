De los drones a la Pascua: La verdad detrás de la sorpresiva tregua entre Rusia y Ucrania de poco más de un día en 2026

Una decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin ha tomado por sorpresa al mundo al anunciar una tregua con Ucrania que comenzará este sábado 11 de abril a las 16:00 horas y culminará el último minuto del día siguiente. Hasta el momento, la postura oficial tanto de Moscú y Kiev ha sido que este respiro del conflicto se debe a la celebración de la Pascua Ortodoxa.

Ukraine has repeatedly stated that we are ready for symmetrical steps. We proposed a ceasefire during the Easter holidays this year and will act accordingly. People need an Easter free from threats and real movement toward peace, and Russia has a chance not to return to strikes… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2026

Un alto al fuego en la guerra en Ucrania: ¿Necesidad o tregua?

Históricamente, las pausas en este conflicto han servido para un propósito claro: el rearme. Al evaluar el estado actual del frente en este abril de 2026, tras cuatro años del inicio de la invasión, ambos bandos sufren una severa fatiga de material. Durante el mes de marzo y principios de abril, hubo una intensificación de ataques con drones dirigidos a mermar la infraestructura energética y ferroviaria ucraniana.

Esta situación plantea una pregunta estratégica vital en el curso de la guerra en Ucrania: ¿Es esta pausa de 30 a 48 horas un genuino acto de buena fe religiosa, o un movimiento táctico urgente para permitir la rotación de tropas fatigadas y el reabastecimiento de defensas antiaéreas tras la intensa campaña de bombardeos recientes?

El propio mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski advirtió recientemente que, para hablar de reciprocidad real, Moscú debía cesar los ataques contra el sector energético. Hoy, Kiev asegura que garantizará a su población ‘una Pascua sin amenazas’, respondiendo con medidas de reciprocidad a la propuesta rusa.

🇷🇺🇺🇦 | AHORA - GUERRA UCRANIA-RUSIA: Putin anunció un alto el fuego entre Rusia y Ucrania con motivo de la Pascua.



Según el Kremlin, el alto el fuego durará desde las 16:00 del 11 de abril hasta el final del día del 12 de abril de 2026. pic.twitter.com/xaIf8FnD6K — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 9, 2026

La desconfianza en medio de la tregua

Las condiciones bajo las cuales el Kremlin ha declarado este alto al fuego sugieren una altísima fragilidad. El ministro de Defensa ruso, Andréi Belóusov, instruyó al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, a detener todas las acciones militares. Sin embargo, la orden vino acompañada de una directriz muy clara: las fuerzas deben mantenerse en alerta máxima y estar preparadas para neutralizar ‘cualquier acción agresiva’.

Este despliegue configura lo que en el argot militar se conoce como una tregua armada. La historia reciente nos recuerda que, tanto en 2023 como en 2025, declaraciones similares durante festividades terminaron en decepción, reanudándose los combates apenas terminaba el plazo o incluso cruzando fuego bajo la excusa de repeler provocaciones.

Mientras las diplomacias en Medio Oriente y Estados Unidos mantienen la atención dividida, esta breve tregua entre Rusia y Ucrania parece ser el respiro logístico que ambas maquinarias de guerra necesitan desesperadamente. Queda por ver si esto será el preámbulo de un diálogo de paz genuino o la simple toma de aire antes de la siguiente embestida.