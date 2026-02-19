La Pasión de Cristo en Iztapalapa recibe certificado de la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial

La Pasión de Cristo en Iztapalapa recibió este miércoles 18 de febrero el certificado oficial de la Unesco que la acredita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La ceremonia se realizó en la Ciudad de México y formaliza la inscripción aprobada en diciembre de 2025.

El reconocimiento consolida casi dos siglos de tradición en Iztapalapa, donde la Pasión de Cristo se representa de manera ininterrumpida desde 1843 en los Ocho Barrios. La Unesco destacó su valor histórico, social y comunitario, así como su capacidad de fortalecer la identidad colectiva.

¿Qué reconoce la Unesco a la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

La declaratoria de la Unesco reconoce que la Pasión de Cristo en Iztapalapa trasciende su raíz religiosa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta representación fomenta cohesión social, promueve derechos culturales y mantiene prácticas transmitidas de generación en generación.

Cada Semana Santa, miles de personas participan en la Pasión de Cristo en Iztapalapa, una tradición que moviliza a vecinos, actores comunitarios y organizadores durante meses previos.

"Esta gran representación de la Semana Santa en Iztapalapa es de lo más significativo que se tiene en el país. Y en esta ocasión, que cumple 183 años de celebrarse la representación, tiene un significado aún mayor", recalcó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

¿Por qué comenzó la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

El origen de la Pasión de Cristo en Iztapalapa se remonta a 1833, cuando habitantes de la zona hicieron una promesa al Señor de la Cuevita durante una epidemia de cólera. En 1843 la representación tomó forma como un acto público que combinó teatro evangelizador y memoria histórica.

Desde entonces, la Pasión de Cristo en Iztapalapa ha evolucionado, pero conserva su esencia: expresar fe y reforzar el sentido de pertenencia.

¿Qué significa ser Patrimonio Cultural Inmaterial?

La Unesco define el patrimonio cultural inmaterial como prácticas y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su identidad. Este tipo de patrimonio se transmite con el tiempo y se adapta sin perder su significado.

La inscripción de la Pasión de Cristo en Iztapalapa en la lista de la Unesco refuerza su relevancia cultural y proyecta esta tradición mexicana a nivel internacional.