PepsiCo inaugura planta en Celaya con inversión millonaria y enfoque en innovación

PepsiCo inauguró su nueva Planta Sabritas en Celaya, Guanajuato, como parte de su estrategia de crecimiento en México, respaldada por una inversión total de 2,000 millones de dólares en el país, con la que busca fortalecer su presencia y capacidad operativa en la región.

De ese monto, 467 millones de dólares fueron destinados a esta nueva instalación, diseñada para consolidar a México y Latinoamérica como regiones clave dentro de la operación global de la compañía. La planta se integra a la red industrial de PepsiCo como un punto estratégico para impulsar la producción, distribución y alcance de sus productos.

Innovación tecnológica y de última generación

Este complejo incorpora innovación tecnológica, procesos de última generación y talento especializado, elementos que permiten optimizar la eficiencia operativa y responder de manera más ágil a la demanda del mercado.

Además, cuenta con un enfoque en sostenibilidad, alineado con los objetivos de la compañía para operar de manera más responsable y eficiente en el uso de recursos.

Especial

Durante el anuncio, voceros de PepsiCo destacaron que la apertura de esta planta posiciona a Celaya como un nodo clave dentro del desarrollo industrial del Bajío, una de las regiones con mayor dinamismo económico en el país.

Desde este punto, la compañía busca fortalecer su operación en México y ampliar su capacidad para atender tanto el mercado nacional como el regional.

Asimismo, señalaron que esta inversión no solo impulsa el crecimiento del negocio, sino que también contribuye al desarrollo económico de la región, al fomentar la actividad industrial y generar oportunidades en las comunidades cercanas.

Con esta inauguración, PepsiCo reafirma su compromiso con México, apostando por la innovación, el crecimiento sostenido y la consolidación de su operación en mercados estratégicos, al tiempo que impulsa el desarrollo de la industria alimentaria en el país.