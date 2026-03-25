México entre los países con más desaparecidos

Esta columna inicia con una advertencia: No existe un ranking oficial y totalmente confiable de “los países con más desaparecidos”, porque cada Estado registra sus casos de manera diferente (desplazamiento forzado interno, desapariciones forzadas, personas no localizadas o conflictos armados).

Dicho lo anterior, tomaré como punto de partida el estudio “ Al Día, las cifras hablan ”, publicado en agosto de 2013 por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

Metodología del ranking de personas desaparecidas

Este documento oficial señala a Iraq, Sri Lanka, Argentina, Guatemala, Perú, Argelia, El Salvador, Colombia, Chile y Filipinas, como los países con el mayor número de desaparecidos.

En este sentido, realizaré una revisión individual de cada uno de los países señalados por el IBD en 2013 y añadiré diferentes categorías de contexto para ofrecer una explicación sobre el registro de los desaparecidos; estos fueron los resultados:



No.

CONTEXTO

PAÍS

NÚMERO DE DESAPARECIDOS

1

DICTADURA

IRAK

250,000 - 1,000,000 desde 1979

2

NARCO

MÉXICO

132,000 desde 1952

3

GUERRA CIVIL

SIRIA

130,000 desde 2000

4

NARCO

COLOMBIA

124,000 desde 1960

5

SEPARACIÓN

SRI LANKA

60,000 - 100,000 desde 1980

6

DICTADURA

ARGENTINA

5,000 - 30,000 desde 1970

7

INSURGENCIA

PERÚ

15,000 desde 1980

8

INSURGENCIA

EL SALVADOR

8,000 - 9,0000 desde 1990

9

INSURGENCIA

ARGELIA

8,000 desde 1990

10

GUERRA CIVIL

GUATEMALA

6,000 desde 1960

11

DICTADURA

CHILE

3,400 desde 1990

12

TIFÓN

FILIPINAS

1,000 desde 2000



De la tabla anterior es posible identificar que la intervención de las autoridades estatales para reprimir los movimientos sociales (categorizados como insurgencias) son el principal motivo de desaparición a nivel mundial.

México se encuentra en el infame segundo lugar con el mayor número de desaparecidos, solo por detrás de la dictadura militar de Saddam Hussein impuesta en Irak desde el año de 1979.

El caso de México

De acuerdo con la versión estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNL), México acumula 132 mil 494 desaparecidos desde el 31 de diciembre de 1952; la mayoría de los casos son hombres (el 77% por el 23% de mujeres) y la entidad federativa con más registros es el Estado de México.

Versión estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (Fecha de consulta: 25 de marzo de 2026).|Captura de pantalla.

DESAPARECIDOS POR SEXO. Versión estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (Fecha de consulta: 25 de marzo de 2026).|Captura de pantalla.

DESAPARECIDOS POR ENTIDAD FEDERATIVA. Versión estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (Fecha de consulta: 25 de marzo de 2026).

|Captura de pantalla.

No estamos bien ni mucho menos vamos “requetebién”. Esto es una crisis y si no lo empezamos a ver cómo tal y tratar como se debe yo ya no sé qué más chingados tenemos qué hacer.

En fin, el PRI robó más.