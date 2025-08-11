Desaparecidos en México: la historia de Josué Aarón Villa y el dolor de su familia
Josué Aarón Villa desapareció en 2018 en Colima. Siete años después, su madre sigue buscándolo entre miles de desaparecidos en México; la historia que conmueve el país.
Veracruz en alerta: Médico reportado como desaparecido es hallado muerto en su automóvil
Veracruz vive momentos de alerta: médico desaparecido y hombre hallado muerto en Fortín evidencian la creciente inseguridad en el estado.
¡Activan ficha de búsqueda! Hijo de dirigente del PAN desaparece en Veracruz
Familia y autoridades buscan a Juan Daniel Gamboa, desaparecido desde el 21 de agosto en José Azueta, Veracruz; se teme por su seguridad.
Ni una pista y sin un huesito de su hijo: padre buscador, sin respuesta tras reunión con Rosa Icela
El señor Gustavo busca a su hijo Abraham Zeidy Hernández del Razo, de 33 años, desaparecido el 14 de abril de 2024. Secretaria de Gobernación prometió ayudarlo.
Activan Alerta Amber en Guanajuato: Desaparecen menores en Celaya y León
Esmeralda Medina Arana y Fátima Serrano Romero desaparecieron en Guanajuato, por lo que fue activada una Alerta Amber urgente para dar con su localización.
Sacan restos en un panteón de Tlaquepaque, Jalisco supuestamente para revender los lugares
Colectivos denuncian que en el panteón de San Sebastianito en Tlaquepaque exhumaron restos sin permiso y hasta revendieron espacios. Fiscalía ya investiga.
Madres Buscadoras hallan restos humanos escondidos en cementerio de Tlaquepque, Jalisco
Un cementerio convertido en fosa clandestina; eso hallaron Madres Buscadoras de Jalisco, con al menos 9 cuerpos en el panteón de San Sebastianito, Tlaquepaque.
¡Ya fue localizada! Hallan a Leticia, madre de 68 años desaparecida en CDMX
La señora Leticia Bety Ramírez Ramírez estuvo desaparecida por una semana al salir de su casa. Su familia supo que fue encontrada en Hermosillo, Sonora.
Activan Alerta AMBER en Edomex para localizar a Michelle Alejandra
Si la has visto o sabes dónde podría estar Michelle Alejandra, no dudes en llamar al número de Alerta AMBER Edomex, tu ayuda puede salvar una vida.
Buscan a Leticia, madre de 68 años en CDMX desaparecida tras salir de casa
La familia de Leticia Bety Ramírez Ramírez solo sabe que la mujer salió de su casa en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, el 8 de agosto de 2025.
ENTREVISTA: Peruana desapareció en Jalisco hace 5 años; su hermana acusa que la policía la vendió a un cártel
Mary Cielo, hermana de Lucero Mescco, desaparecida en Atotonilco el Alto, Jalisco, acusó que hay corrupción y policías involucrados en el crimen.
Asesinan a papá que buscaba a su hijo Johan Alain, desaparecido en Edomex hace casi un año
El joven Johan Alain Hernández Vázquez está desaparecido desde el 3 de septiembre de 2024. Fue visto por última vez en San Buenaventura, municipio de Ixtapaluca
