Por Amor a la Precisión | Periodista en México… mal pagado, despreciado y todavía te levantan

Al periodista Jaime Barrera le dieron pamba loca… los malos lo pescaron, le dieron una calentadita y lo dejaron ir ; se trató de una advertencia, “por escribir lo que escribía”.

Así de culero está eso de ser periodista en un país que desde los tiempos de Poncio Pilatos, me refiero a Ernesto Zedillo Ponce de León, ha registrado periodistas asesinados de manera ininterrumpida.

Y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, lo dice la bandita de la organización internacional Artículo 19 que contabiliza 163 periodistas asesinados del 2000 al 2023:



3 en el Zedillato;

22 en el Foxato;

48 en el Calderonato;

47 en el Peñanietato; y,

43 hasta el último año del autodenominado presidente más humanista de la historia.

Y no sólo, pues, ser periodista en los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua (las entidades que más agresiones tienen en sus registros) es una auténtica sentencia de muerte. Chale chale chalequito.

¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

Por si fuera poco, el periodista en México es mal pagado… Y, de nueva cuenta, no lo digo yo, para que no me apedreen el rancho los puritanos del periodismo; así lo dicen las cifras oficiales.

De acuerdo con el Portal de Data México , de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de mi cabecita de algodón, en 2023 se contabilizaron 29 mil 800 periodistas que recibieron en promedio 4 mil 900 pesos al mes por “escribir lo que escribían”.

Al igual que otras cosas y a propósito del 8M, Día Internacional de la Mujer , ser periodista también tiene una brecha económica de género, pues, los hombres ganan en promedio seis mil 100 morlacos al mes por su trabajo y las mujeres tres mil 200 pechereques. Ni más ni menos.

Y además me los desprecian...

Con esos ingresos y encima el riesgo de que te levante la mañita, en México el periodista es igualmente despreciado.

Y no lo digo yo, para que no empiecen con sus cosas, lo dicen los especialistas del Instituto Reuters que en 2023 detectaron que sólo 36% de los consumidores confía en la información periodística.

Es decir, el trabajo por el que el periodista prácticamente arriesga su vida es despreciado por un sector considerable de la población. ¡Así no pinches se puede!

Entonces, ya se la sabanas, sobrinos, no todos son como la Chapoy; en México ser periodista es una profesión de alto riesgo, mal pagada y despreciada… y aún así vale un chingo la pena.

En fin, el PRI mal pagó más.