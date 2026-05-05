¡Por poco lo secuestran! Delincuentes lo cazan tras cita falsa para vender su auto en Ciudad Juárez

Un intento de secuestro fue captado por cámaras de seguridad en la colonia Granjas, al poniente de la ciudad. La víctima, quien pretendía vender su camioneta europea a través de redes sociales, logró enfrentar a sus agresores y escapar ileso tras una persecución que inició en una plaza comercial.

El gancho: Una cita falsa para la venta

Los hechos comenzaron cuando un ciudadano acudió a una plaza comercial de la zona para mostrar su vehículo a un supuesto comprador interesado. Tras esperar un tiempo considerable, el cliente nunca se presentó, por lo que el vendedor decidió retirarse hacia su domicilio.

Los criminales lo emboscaron

Al llegar a su casa y disponerse a estacionar, la víctima se percató de que una camioneta familiar lo venía siguiendo. De dicho vehículo descendieron tres sujetos encapuchados y portando armas de fuego, quienes intentaron someterlo para subirlo por la fuerza a la unidad.

El hombre, junto a su acompañante, decidió enfrentar a los delincuentes y salir corriendo para ponerse a salvo.

Al no lograr su cometido y ante la resistencia de las víctimas, los criminales abortaron la misión y escaparon del lugar sin realizar disparos ni llevarse el vehículo europeo.

Todo el asalto quedó grabado por las cámaras

Todo el incidente, desde el seguimiento hasta el momento en que los sujetos encapuchados encañonan a la víctima, quedó registrado en el sistema de videovigilancia del domicilio. Estas imágenes ya están en manos de la Fiscalía, siendo una pieza fundamental para la identificación de los responsables.

En un operativo de búsqueda, las autoridades localizaron la camioneta familiar utilizada por los delincuentes abandonada en una plaza comercial a pocas cuadras de la escena del crimen.

Hasta el momento, el vehículo de los agresores permanece bajo resguardo pericial, sin embargo, no se reportan personas detenidas por este intento de secuestro.

