Encapuchados levantan a joven en Huehuetoca, Edomex; así fue grabado el momento

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se muestra cómo un joven es presuntamente secuestrado a las afueras de su negocio ubicado en el barrio de Xalpa, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México (Edomex).

Se desconoce la fecha en que cámaras de seguridad captaron el crimen, aunque versiones extraoficiales apuntan que todo ocurrió durante la mañana del miércoles 29 de abril.

VIDEO: Difunden momento en que sujetos levantan a joven en Huehuetoca, Edomex

El video, que no tardó en viralizarse, muestra a cuatro sujetos encapuchados descender de una camioneta color azul oscuro para después sacar por la fuerza a un hombre de un negocio ubicado en la carretera con dirección a Zumpango.

Según testigos, los hombres, presuntamente armados, llegaron al establecimiento y, sin mediar palabra, interceptaron al joven de 22 años. En cuestión de segundos lo sometieron y lo obligaron a salir del lugar.

La víctima vestía short y playera negra al momento de los hechos. Tras ser sacado del lugar, fue subido a una camioneta GMC color azul marino, con placas PYA-330-C, en la que los agresores huyeron rápidamente.

¿Qué se sabe del secuestro a joven en Huehuetoca?

Ante la viralización del caso, han comenzado a surgir versiones que señalan que el hombre llevado por la fuerza sería Alfonso Rodas Chávez, de 22 años.

Hasta el momento, autoridades del municipio de Huehuetoca no han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido. Aunque se habla de que se inició una denuncia de oficio tras la difusión del presunto secuestro.

Se espera que en las próximas horas haya avances en la investigación o algún pronunciamiento por parte de las autoridades con el fin de corroborar la veracidad de los hechos.

Mientras tanto, familiares y conocidos del joven esperan información sobre su paradero, en medio de la incertidumbre que rodea este hecho.